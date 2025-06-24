YEKÜD’den maden yasası açıklaması: Zeytin ağaçları kesilmeden taşınacak, enerji güvenliği artacak

Enerji Komisyonu gündemine gelen “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile geçici nitelikte düzenlemeler yapılması hedefleniyor.

Değişikliklere ilişkin bazı yorumların, düzenlemenin kapsam ve içeriğine dair yanlış anlaşılmalara yol açtığını belirten YEKÜD Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Elif Yağlı, kesintisiz enerjiyi yerli kaynaklarla sağlamanın mümkün olduğunu; bunun için zeytin ağaçlarının kesilmeyeceğinin altını çizdi. Yağlı, “Zeytin ağaçları kesilmeyecek, korunarak taşınacak. Daha fazla zeytin fidanı dikilecek. Kamuoyunda gözlemlenen endişelerin aksine, önerilen düzenleme, belirli maden sahalarıyla sınırlı ve yalnızca bilimsel raporlarla taşınabilirliği kanıtlanan zeytin ağaçları için geçici izin mekanizması öngörüyor” dedi.

“Yerli kömür kaynakları sayesinde Türkiye, İspanya olmayacak; enerji güvenliği sağlanacak”

Yağlı, enerji bağımsızlığının ulusal bir güvenlik meselesi olduğunu belirterek, “Yakın zamanda şahit olduğumuz İspanya’daki büyük kesintilerde de gördük ki, enerji güvenliği hayati. Orada yaşanan krizi yaşamamak için sistemin kırılganlığını önleyecek, 7/24 üretim yapabilen kömür santrallerine ihtiyacımız var. Diğer yandan uluslararası konjonktür sebebiyle güvenlik açısından da kritik öneme sahip. Kesintisiz enerji ve enerjinin güvenliğini sağlamak için ülkemizdeki kömür santrallerini çalıştırmalıyız. Burada önümüzdeki iki yol var: yerli kömür kaynaklarımızı kullanmak veya yurtdışından kömür ithal etmek. Ekonomik bağımsızlık ve yurtdışına bağımlılığı azaltmak için yerli kömür kaynaklarımızı en üst seviyede kullanmalıyız” şeklinde konuştu.

“Yerli kömürle enerji kaynaklı cari açık azalacak”

Türkiye’nin enerji kaynaklı cari açığını en aza indirmesi için yerli kömür santrallerinin kilit bir değer taşıdığını belirten Fatma Elif Yağlı, “2024 yılında yalnızca yerli kömürle üretilen elektrik sayesinde 3,5 milyar dolarlık doğalgaz ithalatı engellendi, cari açık üzerindeki baskı azaltıldı. Eğer yerli kömür kaynağına ulaşarak santrallerimizde tam kapasite üretim yapabilirsek bu katkı 6 milyar dolara ulaşacak” dedi. Yerli kaynakların ekonomik bağımsızlık açısından hayati önemde olduğuna vurgu yapan Yağlı şunları söyledi: “Yasa kapsamında sınırlı ve kontrollü zeytin taşıma iznine konu olan üç santral, yalnızca enerji üretimiyle değil, bölgesel kalkınma ve istihdam açısından da stratejik bir işleve sahip. Söz konusu santraller, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 3’ünü, Güney Ege’nin ise yüzde 85’ini karşılıyor. Bu tesisler, doğrudan 4 bin 500 kişiye istihdam, dolaylı olarak 100 bin kişilik bir ekonomik ekosisteme katkı sunuyor.”

Zeytin ve madencilik birlikte mümkün

Uzmanlar, 3 yaşından 3 bin yaşına kadar her zeytin ağacının uygun yöntemlerle taşınabildiğini, dünyada ve ülkemizde pek çok örneği olduğunu aktarırken, taşımada başarı oranının yüzde 95’e ulaştığı belirtiliyor. Son 23 yılda 2 kat artışla yaklaşık Türkiye zeytin ağacı varlığı 205 milyona ulaştı. Bugüne kadar yapılan maden rehabilitasyon çalışmalarında dikilen zeytin ağacı sayısı 100 binleri aştı.