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Bakan Ersoy duyurdu: Ücretsiz girişli halk plajı sayısı artıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu ay açılması planlanan 2 yeni halk plajıyla birlikte, ücretsiz giriş yapılabilen plaj sayısının 19’a çıkacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Ersoy duyurdu: Ücretsiz girişli halk plajı sayısı artıyor
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Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, beş yıldızlı hizmet kalitesiyle hayata geçirdikleri ücretsiz girişli halk plajları sayısının, haziranda Manavgat Sorgun ve Bodrum Yalıkavak Plajlarının hizmete girmesiyle 19'a yükseleceğini belirtti.

Halk plajlarından geçen yıl 3 milyondan fazla vatandaşın yararlandığı aktaran Ersoy, "Halk plajlarımız, 2025 Mayıs sonu itibarıyla 180 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Engelli dostu altyapılar, çevreye duyarlı düzenlemeler, yüksek hijyen ve konfor standartlarıyla halk plajlarımız, yalnızca erişilebilir değil, aynı zamanda örnek bir kamu hizmeti modeli olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ersoy, paylaşımında, halk plajlarından görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.

Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Ersoy, halen 17 plajın hizmette olduğunu aktararak, "Vatandaşlarımızın denize konforlu erişimini sağlamak ve turizmde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Halk Plajları Projemiz, her yıl artan bir ilgiyle karşılanıyor. Bu ilgiyi karşılayacak şekilde yeni yatırımlarımızı sürdürüyoruz." bilgisini verdi.

Ersoy, halk plajlarının yalnızca erişilebilir olmasıyla değil, sunduğu hizmet kalitesiyle de öne çıktığını vurgulayarak, "Halk plajlarımızda yalnızca kolay erişim değil, temizlikten güvenliğe, sosyal donatı alanlarından engelli dostu düzenlemelere kadar her ayrıntıda yüksek bir hizmet standardı sunuyoruz. Doğaya saygılı, sürdürülebilir ve herkesin kullanımına açık bu projeyle, turizmde toplumsal kapsayıcılığı ve çevre duyarlılığını aynı anda gözetiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aile dostu sosyal alanları ve yüksek hijyen standartlarıyla ilgi topluyor

Türkiye'nin eşsiz kıyılarında hizmete alınan halk plajları, çevre dostu altyapıları, engelli erişimine uygun düzenlemeleri, aile dostu sosyal alanları ve yüksek hijyen standartlarıyla sadece yerli vatandaşların değil, Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin de takdirini topluyor.

Hizmete sunulan halk plajları ise şöyle:

"Beldibi Bahçecik, Belek, Bodrum İçmeler, Çeşme Pırlanta, Beldibi Çifteçeşmeler, Kadriye, Kemer Çamyuva, Güzeloba Lara, Manavgat Ulualan, Marmaris İçmeler, Küçük Çaltıcak, Bodrum Torba, Bodrum Türkbükü, Ilıca, Kemer Tekirova, Alacasu Koyu, Bostanlı Koyu."

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