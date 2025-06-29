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İzmir'de orman yangını: 8 uçak, 10 helikopter, 40 arazözle müdahale sürüyor

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, yapılan takviyeler sonrası 18 uçak, 10 helikopter, 40 arazözle müdahale sürüyor.

Haber Merkezi
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İzmir'de orman yangını: 8 uçak, 10 helikopter, 40 arazözle müdahale sürüyor
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Menderes'in Kuyucak Mahallesi ile Seferihisar Orhanlı Mahallesi arasındaki ormanlık bölgede bugün saat 13.00 sıralarında başlayan orman yangını devam ediyor. Bölgede etkili olan fırtına, alevlere müdahaleyi zorlaştırıyor. Bu arada, tedbiren bölgedeki bazı yollar geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

687 personelin görev aldı

Yangınının biran önce kontrol altına alınabilmesi için söndürme ekiplerine takviyeler yapıldı. Yangına, Orman Genel Müdürlüğüne ait 18 uçak, 10 helikopter, 40 araöz, 10 su ikmal, 4 dozer ile müdahalenin sürdüğü, ayrıca sahada 112 Acil Sağlık, İtafiye, Emniyet ve Jandarma'dan olmak üzere 687 personelin görev aldığı bildirildi.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban açıklama yaptı

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, yangınla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Olumsuz hava koşulları ve bölgede etkili olan fırtına nedeniyle helikopterlerin kimi zaman tedbiren devre dışı bırakıldığını ifade eden Vali Elban, "Tüm kurumlarımızın üstün gayreti ve koordinasyonuyla, yangınların en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu zorlu süreçte en büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasıdır. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vatandaşlarımızı özellikle bu sıcak ve rüzgârlı günlerde orman yangınları konusunda azami dikkat ve hassasiyet göstermeye davet ediyorum." dedi.

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