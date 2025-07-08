CHP'den Ahmet Hamdi Çamlı hamlesi: 81 ilde suç duyurusu kararı alındı

AKP’nin eski milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın sosyal medya üzerinden Cumhuriyet’i hedef alan ifadeleri büyük tepki toplarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin grup toplantısında sert açıklamalarda bulundu. Özel, Çamlı’nın sözlerine karşı harekete geçmeyen yetkililer hakkında Türkiye’nin 81 ilinde suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Tartışmaların odağındaki Ahmet Hamdi Çamlı, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: “Kadim bir geçmişe sahip aziz millet ve büyük devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden, yeni, terörsüz ve büyük devlet yolunda ilerleyemez..! Bir düdük çalıp, yeni, onurlu ve beyaz bir sayfa açılmalıdır.” Bu açıklama, başta CHP olmak üzere birçok kesimden sert eleştiri aldı.

Özel, 81 ilde suç duyurusunda bulunmaları için il başkanlıklarına talimat verdi

CHP lideri Özel, partisinin grup toplantısında Çamlı’ya çok sert tepki göstererek, Cumhuriyet savcılarına seslendi. Özel, Çamlı’nın tepki çeken ifadeleri için 81 ilde suç duyurusunda bulunmaları için il başkanlıklarına talimat verdiğini açıkladı.

Özel konuya ilişkin açıklamalarında “Buradan canlı yayında söyleyeyim. Bütün milletvekillerimiz ve 81 il başkanımız kendi illerinde re'sen harekete geçmeyenlere suç duyurusunda bulunarak o 81 ilden birinden bir savcı çıkacak hesap soracak. Bir şey daha var. Hani diyoruz ya kazanmak için ne lazım? Ahlaki üstünlük psikolojik üstünlük çoğunluk enerjisi. Hani diyorlar ya nasıl oluyor ya? Amasya'da böyle miting. Amasya tarihinin en büyük mitingini yazın ortasında gece vakti yapıyor CHP” ifadelerini kullandı.