Süleyman Soylu: Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'a 6-8 yıl daha ihtiyacı var

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Yarınlar için Teşkilat" konulu eğitim programında konuştu.

Milletvekili olarak görevini sürdürdüğünü hatırlatan Soylu, AK Parti'nin, sadece bir siyasi partinin adı olmadığını, büyük bir dava ve yolculuğun adı olduğunu dile getirdi.

Soylu, "AKP, kurulan 16 büyük Türk devletinin adıdır. AKP hepimizin kokusunu özlediği, sevdiği ve beklediği partidir. AKP bütün coğrafyamızın ve gönül dünyamızın adı ve resmidir." diye konuştu.

"Kim geleceğe adım atmak istemişse hepsine iftiralar attılar"

Süleyman Soylu, Türkiye'de geçmiş yıllarda yaşanan siyasi gelişmelerle ilgili çeşitli örnekleri de paylaşarak, şöyle devam etti:

"Bu ülkede kim geleceğe adım atmak istemişse hepsine iftiralar attılar. Ama siz hiçbirinden korkmadınız, darbelerden korkmadınız, hiçbir iftiraya boyun eğmediniz. Amerika'nın, Avrupa'nın ve Batı'nın üzerimizde ortaya koymaya çalıştığı, üzerimize giydirmeye çalıştığı deli gömleğinden korkmadınız. Bu ülkenin ANKA'sını yapmaktan, bu ülkenin İHA'sını yapmaktan, bu ülkenin Yavuz Selim Köprüsü'nü yapıp sadece bir inşayı değil, bir fikri ortaya koymaktan, herkesin gözyaşları ile izlediği Ayasofya'yı bu milletle bütünleştirmekten korkmadınız ve çekinmediniz."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşu, bu millete özgüven kazandırdı"

AKP'nin, sadece bir siyasi parti olmadığını belirten Soylu, milletin değerlerini dünyayla buluşturmak ve dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sözünü söyleyebilmek için 25 yıldır direnen teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşunun bu millete özgüven kazandırdığını da vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanımız, 'Siz yapamazsınız' diyenlere karşı, 'Biz yapabiliriz, biz gerçekleştirebiliriz ve biz başarabiliriz' diye hepimize anlattı. Şimdi önümüzde bir fırsat var. Bu fırsatı hep beraber yönetmek, hep beraber yarınlara büyük adımlar atmak zorundayız.

Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'a 6-8 yıl daha ihtiyacı var. Dünyada üç tip lider vardır. Üst kat lider, orta kat lider ve alt kat lider. Yüzyıldan beri ilk kez biz üst kat liderle karşı karşıyayız. Yolsuzluklara bulaşmış, hiçbir şey yapmamış insanları parlatacaklar, 25 yıldır çeyrek asırdır Türkiye'yi bütün özlemleriyle buluşturan Tayyip Erdoğan'ı oyun dışı bırakacaklar. Yok öyle bir yağma, bu ülkenin bir evladı olarak bunu söylüyorum."

Siyasette teşkilatçılığın önemini anlatan Soylu, siyasetçilik ve teşkilatçılığın bir disiplin, aynı zamanda da hem davaya hem lidere sadakat meselesi olduğunun altını çizdi.

"Cumhurbaşkanımız çok temkinli politika yürütüyor"

Soylu, dünyada vekalet savaşlarının olduğunu sürekli dile getirdiklerini anımsatarak, "Bunları kimler için söylüyorduk? DEAŞ için PKK için. Şimdi koskoca Amerikan Devleti, İsrail'in vekalet savaşçısı oldu. Dünyanın geldiği nokta burası. Çok temkinli olmalıyız. Cumhurbaşkanımız çok temkinli politika yürütüyor. Suriye ve İran meselesi dahil olmak üzere dört dörtlük bir politika yürütüyor" ifadesini kullandı.