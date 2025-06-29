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İddia: Terör örgütü PKK'nın silah bırakma görüntüleri yayınlanacak

DEM Parti İmralı Heyeti'nin 8-9 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de görüşeceği, ardından terör örgütü PKK'nın silah bırakma görüntülerinin kamuoyu ile paylaşılacağı iddia edildi.

Haber Merkezi
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İddia: Terör örgütü PKK'nın silah bırakma görüntüleri yayınlanacak
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Serbestiyet'ten Gazeteci Hilal Köylü'nün haberine göre DEM İmralı Heyeti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin 8 ya da 9 Temmuz günlerinden biri için planlandığı belirtildi. Tam tarih Erdoğan’ın yurtdışı programına göre netleştirilecek.

İddiaya göre Erdoğan’la yapılacak görüşmede ana gündem silah bırakan tüm örgüt üyelerinin durumu ana gündem maddesi olacak. Yürürlüğe giren yeni infaz düzenlemesinin terör suçlularını kapsamadığını hatırlatan DEM Parti kaynakları, Meclis'in yeni yasama yılında bu yönde gelecek yeni bir infaz düzenlemesinin kapsamı üzerinde şimdiden çalışıldığını öne sürdü.

Silah bırakma görüntüleri iddiası

Terör örgütün silah bırakma süreci tamamlandığında örgüt üyelerinin hukuki durumu da böylelikle tamamen netleşmiş olacak.

DEM İmralı Heyeti, Erdoğan’la görüşmenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere diğer siyasi parti liderleriyle de bir araya gelecek.

DEM İmralı Heyeti’nin Erdoğan’la yapacağı görüşmenin süreci daha da hızlandıracağını belirten DEM Parti kaynakları “Her şey yolunda. PKK’nın silah bırakma görüntüleri de yolda. Temmuz’da, çok da geç olmadan o görüntüler de kamuoyuyla paylaşılacak” mesajı verdi.

DEM İmralı Heyeti’nin bu süreçte teröristbaşı Abdullah Öcalan’la da görüşmesi mümkün. DEM kaynakları, teröristbaşı Öcalan’dan düzenli olarak mesaj geldiğini ve bu mesajların halkla paylaşıldığını da belirtti.

MHP'nin 100 üyeli komisyon önerisi uygun görülmedi

Öte yandan MHP lideri Bahçeli, Meclist'e kurulacak çözüm komisyonunun 100 üyeli olmasını istemişti. İddiaya göre AK Parti 100 üyeli bir komisyonda diyaloğun zor olacağı, tartışmaların verimli ve hızlı yürümeyeceği gerekçesiyle daha sınırlı sayıda bir üyesi olan komisyondan yana tavır aldı.

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