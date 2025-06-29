Son dakika: Tecrübeli spor spikeri Sabri Ugan hayatını kaybetti

Usta spor spikeri Sabri Ugan, 62 yaşında hayata veda etti.

Şampiyonlar Ligi'nin, Süper Lig'in sesi Ugan artık hafızalara kazınan sesiyle yaşayacak.

Tarihe geçen sayısız maçı izleyicilerle buluşturan Ugan, birçok kanalda farklı işlere imza atmıştı.

Sporseverler yaklaşık çeyrek asır boyunca en önemli müsabakaları onun anlatımıyla dinledi.

Birçok kanalda çalışan Ugan son olarak kendi Youtube hesabından gündemi yorumluyordu. Verdiği yaşam savaşını da takipçilerine o kanaldan aktarmıştı.

Ugan'ın hayata dair tavsiyelerini de anlattığı bu video, onun son paylaşımı oldu. Ugan şu ifadeleri kullanmıştı:

"En ağır hastalıklardan bir tanesi ama hiç moralim bozuk değil hayata sıkı sıkı tutunuyorum çünkü biliyorum ki bu hastalığın tedavisinde özne benim. Öncelikle diyabet çıktı, üzerine çıkarmış şekerimi. Hemşilere hayatımı kurtardı, onlara ne kadar teşekkür etsem az."

Sabri Ugan kimdir?

24 Mayıs 1963 yılında Sakarya’da doğan Sabri Ugan, uzun yıllar memleketi Sakarya’da yaşamış olan bir sunucudur. 1985'te Sakarya Gazetesi’nde muhabir olarak işe başladı, 1991'de spor müdürü oldu.

Gazetede çalışırken, Sakaryaspor’un maçını anlatarak spikerliğe başladı.

Başarılı anlatımları sonucu Kanal 6, onu editör olarak 1994'te transfer etti. Oradan Star TV'ye geçti. Burada Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının çok önemli maçlarını anlattı. Daha sonra Doğan Grubu'ndan ayrılan Ugan birçok kanalda çalıştı.

Futbolun yanı sıra sporun diğer dallarında da spikerlik yapan Sabri Ugan'ın "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" isimli bir kitabı bulunuyor.