CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten ifadeye çağrılması sonrası ilk sözler: İktidar CHP’yi kuşatmaya çalışıyor

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine hile karıştığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Çelik'in ifadesinin alınmasına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine talimat verildiği belirtildi.

Çelik, soruşturmaya ilişkin, "CHP 360 derecelik bir saldırı altındadır. CHP'yi 360 derece kuşatmaya çalışan bir iktidar ile karşı karşıyayız" tepkisini gösterdi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin için İstanbul'da Ataköy Beşinci Kısım Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Özgür Çelik, tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Çağlayan Adliyesi'ne gidiyorum"

Özgür Çelik, açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün sabah İstanbul'un çeşitli ilçelerinden telefonlar aldım. 'Başkanım bizi Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde ve Gayrettepe'de ifadeye davet ettiler' diye. Hemen partimizin Hukuk Komisyonu ile avukatlarımızla görüştüm. Tespitleri yapın dedim, kaç kişiyi ifadeye çağırmışlar. İfadeye çağrılanlar genellikle İstanbul il delegeleri.

Beni de aramışlar, ben daha sonra arandığım numaraya dönüş yaptığımda Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde bir ifadeye davet edildim. Emniyet yetkilisine uygun görürlerse ifadeyi savcılıkta vermek istediğimi söyledim.

Emniyet personeli kibar bir şekilde 'Sayın Savcı ile görüşelim, tekrar geri dönüş yapalım' dedi. Şimdi telefonu tekrar kontrol edeceğim. Telefondaki memur bana geriye dönüş yapmış, ancak şehit cenazesinde olduğumuz için henüz kendisine dönüş yapamadım. Biraz sonra kendisine dönüş yapacağım. Ben buradan Çağlayan Adliyesi'ne gidiyorum.

"CHP 360 derecelik bir saldırı altındadır"

Çağlayan Adliyesi'nde Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere, Büyükçekmece Başkanvekilimiz Ahmet Şahin ve bir avukat arkadaşımızın ifade süreci devam ediyor. Sonrasında bir sevk olacak mı, olmayacak mı onu takip etmek için Çağlayan Adliyesi'ne hareket ediyoruz.

CHP 360 derecelik bir saldırı altındadır. CHP'yi 360 derece kuşatmaya çalışan bir iktidar ile karşı karşıyayız. Bu yaşanılan süreç, cumhurbaşkanı adayımız sayın Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasından bağımsız değildir. Belediye başkanlarımızın gözaltına alınıp tutuklanmasından bağımsız değildir. CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel'e açılan soruşturmalardan bağımsız değildir."