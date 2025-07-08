Ege’nin İncisi Midilli’ye İDO konforuyla her gün yolculuk başladı!

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Midilli’ye ulaşımı çok daha kolay ve hızlı hale getiriyor.

“Bu hat, iki kıyı arasında kültürel bir köprü”

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, yeni seferlerle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı; “İDO olarak yalnızca ulaşımı değil, yaşam biçimlerini de birbirine bağlayan bir misyon üstleniyoruz. Dikili-Midilli hattı; Türkiye ile Yunanistan arasında turistik, kültürel ve ekonomik bir köprü işlevi görüyor. Her gün karşılıklı gerçekleştirdiğimiz bu seferlerle, yolcularımıza esnek, güvenli ve zaman kazandıran bir seyahat imkânı sunuyoruz. Yaz sezonuna özel ek seferlerle kısa süreli tatil planları çok daha ulaşılabilir hale gelirken, bu hatta gösterilen yoğun ilgi yatırımlarımızın ne denli yerinde olduğunu gösteriyor. Midilli’nin eşsiz doğası ve kültürüyle daha fazla tatilciyi buluşturacağımız için son derece mutluyuz” dedi.

Midilli; zeytin ağaçları ve taş evlerle bezenmiş Ege masalı

Yunanistan’ın en büyük üçüncü adası olan Midilli, özgün dokusuyla dikkat çeken bir destinasyon. Taş evlerle çevrili köyleri, masmavi koyları, zeytin bahçeleri ve yemek kültürüyle Ege’nin otantik yüzünü bizlere gösteriyor. Midilli’nin tarih kokan sokakları, Petra’nın yüksek kayalıklar üzerine kurulu manastırı ve Plomari’deki geleneksel tavernalar, adayı özel kılan deneyimlerden sadece birkaçı.

Kısa süreli tatil planları için ideal seferler

Kısa sürede bambaşka bir kültüre adım atma imkânı sunan Dikili–Midilli hattında sabah 08.00’de başlayan yolculuk, sadece 40 dakikada Midilli’ye ulaşmayı sağlıyor. Aynı gün dönüş seçeneği ise saat 18.00’de. Bu hatta tek yön biletler 45 Euro, aynı gün gidiş-dönüş biletleri ise 80 Euro olarak belirlenmiş durumda. Çocuklar ve grup yolcular için özel indirim tarifeleri uygulanıyor.

Yaz sezonunda haftanın her günü gemi Dikili’den 08.00’de, Midilli’den ise 18.30’da kalkıyor. 1 Temmuz itibarıyla konan yeni ek seferler ile misafirler salı ve cumartesi günleri sabah 10.00’da Midilli'den Dikili’ye de gelebiliyor. Bu sefer aynı gün saat 17.00’de Dikili’den tekrar hareket ederek yolcularını adaya geri ulaştırıyor. Tüm detaylar ve rezervasyon işlemleri için İDO'nun internet adresini ziyaret edebilirsiniz.