Yeşil Okullar Projesi Gaziantep'te başlıyor

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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) arasında, "Yeşil Okullar ve Doğanın Genç Savunucuları Projesi" iş birliği protokolü imzalandı. Doğaya duyarlı bireyler yetiştirmek, erozyonla mücadele, ağaçlandırma, biyolojik çeşitlilik ve geri dönüşüm konularında bilinç oluşturmak amacıyla hayata geçirilen projenin protokolü, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ve UFÜ Çevre Araştırma Müdürü Prof. Dr. Şerife Gündüz tarafından imzalandı. Proje kapsamında belirlenen pilot okullarda; çevre kulüpleri kurularak, öğrencilerde çevre bilinci oluşturulacak ve doğal varlıkların korunmasına yönelik farkındalık faaliyetleri yürütülecek.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, temel amaçlarının gelecek nesillerde çevre bilinci oluşturmak ve doğal varlıkların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Akıncı, "Bu proje ile özellikle erozyonla mücadele, ağaçlandırma, biyolojik çeşitlilik ve geri dönüşüm gibi konularda öğrencilerde kalıcı bir bilinç oluşturmayı hedefliyoruz. Gaziantep’te şimdilik iki okulda pilot uygulama başlatacağız. Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerin ardından bu okullarda gerekli incelemeler tamamlandı ve çalışmalarımıza hızla başlıyoruz" dedi.

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ise projenin uygulama aşamasına ilişkin şunları söyledi: "Bu proje, Türkiye’de ilk defa Gaziantep’te hayata geçiriliyor. Ancak Kıbrıs’ta birçok okulda benzer bir uygulama zaten başarıyla yürütülüyor. Proje kapsamında; okullarda çevre kulüpleri kurularak, öğrencilerin doğayı koruma konusunda aktif rol almaları sağlanacak. Ayrıca, çevre dostu projeler geliştirerek öğrencilerin bu alandaki becerilerini artırmayı hedefliyoruz."

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) Çevre Araştırma Müdürü Prof. Dr. Şerife Gündüz de projenin eğitim ve uygulama boyutuna dikkat çekti. Gündüz, "Proje, sadece öğrencilere çevre bilinci kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de katkı sağlayacak. İklim kriziyle mücadele, geri dönüşüm ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi konularda öğrencilere teorik ve pratik eğitimler verilecek. Bu sayede, doğaya duyarlı bireyler yetiştirerek, geleceğin çevre savunucularını şimdiden hazırlıyoruz. Yeşil Bayrak Uygulaması ise okulların çevreye duyarlılığını simgeleyen önemli bir sertifikalandırma sistemi. Bu uygulama, okullarda atık yönetimi, su ve enerji tasarrufu gibi çevresel projelerin hayata geçirilmesini teşvik etmekte. Kıbrıs’ta başarıyla uygulanan Yeşil Bayrak programını, Gaziantep'teki okullarda da yaygınlaştırmayı planlıyoruz“ diye konuştu.