MEB’den LGS adaylarına altın değerinde tavsiyeler! İşte sınavda başarı için ipuçları

LGS’ye sayılı günler kala MEB’den adaylara özel tavsiyeler geldi. Sınav günü hazırlıklarından, soru çözme tekniklerine kadar her detayı ele alan rehber, öğrencilerin başarı şansını artırmayı hedefliyor.

LGS için geri sayım başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin, sınav öncesi ve sınav sırasında yapılması gerekenlere yönelik tavsiyeler yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili Öğrencilerimiz, bütün mutlu, başarılı ve insanlığa faydalı yetişkinler bir zamanlar hayallerinin peşinde koşan, umudunu diri tutan, ilgi ve yeteneklerine en uygun hedefi seçen, bu uğurda çalışan, merak eden, araştıran, her defasında yeniden deneyen çocukların büyümüş ve yol almış halidir. Umudunuz, hayalleriniz, çabanız çok, bahtınız açık olsun" ifadeleri kullanıldı.

MEB'ten LGS öncesi altın değerinde tavsiyeler

Açıklamada, sınav öncesi ve esnasına ilişkin öneriler şu şekilde:

"Sınav için göstermiş olduğunuz çabayı hatırlayarak motivasyonunuzu yüksek tutabilirsiniz. Kendinizi iyi hissettirecek kişilerle vakit geçirebilirsiniz.

Sınav öncesi uyku ve beslenme düzeninizi iyi planlamanız ve bedensel olarak kendinizi yormamanız, sınavınızın iyi geçmesine yardımcı olacaktır.

Stresinizi kontrol etmeniz, size sınavda güç sağlayacaktır. Sınav sonrasına yönelik olumlu düşünceler, sınav stresinizi yönetmenizde size yardımcı olacaktır.

Sınav günü ulaşım süresini ve güzergâhını planlayabilmek için sınava gireceğiniz okulu son güne bırakmadan gidip görmeniz faydalı olacaktır.

Sınavda yanınızda bulundurmanız gereken eşyaları (giriş belgesi, kimlik, kalem, silgi gibi) daha önceden hazırlamanız size kolaylık sağlayacaktır.

Sınav sırasında soruları dikkatle okumanız, soruyu doğru cevaplamanızı kolaylaştıracaktır.

Cevaplamakta zorlandığınız sorularda vakit kaybetmeden, diğer sorulara geçin. Süreyi etkili kullanarak, tüm sorulara zaman ayırmaya çalışın.

Son olarak, sınavın yalnızca bir üst öğrenime geçiş için yapıldığını unutmayın. Tercihte bulunacağınız her tür okulumuzda öğretmenleriniz sizleri ilgi ve sevgiyle bekliyor olacak. Yerleşeceğiniz okulumuz, özenle hazırlanmış müfredatla size en uygun eğitimi sunacaktır."