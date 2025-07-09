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Milli Eğitim Bakanı Tekin’den açıklama: Lise eğitimi 2 yıla düşecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye’de lise eğitiminin 2 yıla düşeceği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuya dair değerlendirmelerin sürdüğünü belirten Tekin, “Tartışmaları takip ediyoruz, raporları inceliyoruz. Bu raporlardaki görüşleri bilim insanları, öğretmenler ve bakanlık birimleri değerlendiriyor. Nihai bir karar alınırsa, bu karar ilgili siyasi mercilere iletilecektir” dedi.

Haber Merkezi
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Milli Eğitim Bakanı Tekin’den açıklama: Lise eğitimi 2 yıla düşecek mi?
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4+4+4 sisteminin yerine, lisede zorunlu eğitimin 2 yıla düşürülebileceği yönündeki iddialarla ilgili olarak Bakan Yusuf Tekin açıklamalarda bulundu.

MEB’in eğitimde mevcut 4+4+4 yapısının yerine 2+2 veya 3+1 modellerini gündemine aldığı öne sürülüyordu. Bu düzenlemenin hayata geçmesi durumunda, lise kademesinde zorunlu eğitimin 2 yıla indirilebileceği ifade ediliyordu.

"Raporlara bakıyoruz"

AKP Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekin, “konuya ilişkin soruya, “Türkiye’de ortalama eğitim süresiyle ilgili rakamlara bakıyoruz, uluslararası rakamlara bakıyoruz, bu anlamdaki beklentilere bakıyoruz. Bu konuya kamuoyunda bir talep olursa biz e ilgili birimlerimizle oturup değerlendirmemizi yapar yasama organına bildiririz. Böyle bir düzenleme olursa olur. Ama şu anda biz de kamuoyundaki tartışmaları sizler gibi izliyoruz. Raporlara bakıyoruz. Raporlardaki ifadeleri bilim insanları öğretmenler, bakanlıktaki birimler değerlendiriyorlar. En sonunda bir karara varırsak o kararı da ilgili siyasi birimlere bildiririz." diye konuştu.

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