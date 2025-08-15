  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. YÖKDİL sonuçları açıklandı
Takip Et

YÖKDİL sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 27 Temmuz'da yapılan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
YÖKDİL sonuçları açıklandı
Takip Et

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-YÖKDİL/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Eğitim
2025 LGS'de ikinci nakil sonuçları açıklandı
2025 LGS'de ikinci nakil sonuçları açıklandı
2025 DGS sonuçları açıklandı
2025 DGS sonuçları açıklandı
MEB'den özel okullara sıkı denetim talimatı: 81 ile yazı gönderildi
MEB'den özel okullara sıkı denetim talimatı: 81 ile yazı gönderildi
YKS'de tercih yapacaklara 'son gün' uyarısı
YKS'de tercih yapacaklara 'son gün' uyarısı
Darüşşafaka, İstanbul Maratonu'nda eğitime destek olmaya çağırıyor
Darüşşafaka, İstanbul Maratonu'nda eğitime destek olmaya çağırıyor
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı