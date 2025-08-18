Bakan Tekin: Muhalefete bakarsak hiç adım atmamalıydık

Bakan Tekin, Ankara’da bir otelde düzenlenen Yurtdışı Teşkilatında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutman Bilgilendirme Toplantısı’na katıldı.

Burada konuşan tekin, 20 yıl önceki Türkiye ile şimdiki Türkiye’nin karşılaştırıldığında derslik başına düşen öğrenci sayısının 20’li rakamlara düştüğünü dile getirerek, "Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı kademeler arası farklılaşmakla beraber 16-18 bandında. 650 bin dersliğimizin tamamı internet erişim hizmetine kavuşturulmuş durumda. Dersliklerimizin tamamında etkileşimli tahta var" ifadelerini kullandı. "

"2024’teki TIMSS skorlarına göre matematik ve fen bilimlerinde Avrupa’da en iyi ülkeyiz"

Türkiye’nin yurtdışındaki eğitim öğretim anlamında bulunduğu pozisyona da değinen ve bu okulların karşı karşıya kaldığı problemleri çözmek adına önemli attıklarını ifade eden Bakan Tekin, "Öğretmenlerimiz hangi ülkeye giderse gitsin gururla Türkiye’de buradan çok daha iyi diyebilecekleri bir eğitim ortamı var. Bunu göğsünüzü gere gere her ortamda söyleyebilirsiniz. 2024’teki TIMSS skorlarına göre matematik ve fen bilimlerinde Avrupa’da en iyi ülkeyiz. Bunu biz siyasetçiler kendi başarımız olarak göstermiyoruz. Bizim üstümüze düşen Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde bu işi yapacak öğretmenlere alan oluşturmak. Cumhurbaşkanımız, Başbakan olduğu günden itibaren birinci önceliğine eğitimi koydu ve temel göstergeleri düzelterek, öğretmenlerin işini çok daha iyi yapabilmesi için imkanlar oluşturdu. Siz de bu imkanları Türk insanına yakışır bir biçimde kullanarak çocuklarımızı dünyada göğsünü gere gere gezebilecekleri eğitim öğretim ortamına kavuşturdunuz" dedi.

Türk bayrağının uluslararası arenada gururla dalgalandıran eğitim kurumlarının inşa edilmesi gerektiği çerçevesinde iki çalışma başlattıklarını belirten Tekin, "İlk olarak yurtdışındaki bizi temsil eden öğretmenlerimizin ve okullarımızın sayısını artırmak istedik. İki bine yakına öğretmenimiz dünyada bizim adımıza, bizim eğitim öğretim anlamında geldiğimiz noktayı anlatmak üzere görevli olarak bizi temsil ediyorlar" ifadelerine yer verdi.

"Bizim dünyanın her köşesinde bulunmaya ihtiyacımız var"

Türkiye Maarif Vakfı’nın bünyesinde şu anda yurtdışında 452 adet okul, yaklaşık 10 bin personelin olduğunu söyleyen Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Almanya’dan Senebal’e, Romanya’dan Kongo’ya, Fransa’ya ve Etiyopya’ya kadar dünyanın 56 farklı ülkesinde bizim bayrağımızı dalgalandıran, bizim adımıza oradaki insanlara, çocuklara eğitim öğretim hizmeti sunan okullarımız var. Muhalefete bakarsak hiç adım atmamalıydık. Bugün de eleştiriyorlar, Bizim orada ne işimiz var? Diyorlar. Bizim dünyanın her köşesinde bulunmaya ihtiyacımız var. Ne derlerse desinler bu politikaya devam edeceğiz. Bunu yaygınlaştırmak durumundayız."