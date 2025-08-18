  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Rusya: Ukrayna, Smolensk Nükleer Güç Santrali’ne İHA saldırısı gerçekleştirdi
Takip Et

Rusya: Ukrayna, Smolensk Nükleer Güç Santrali’ne İHA saldırısı gerçekleştirdi

Rosatom, Ukrayna’nın, Smolensk Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya: Ukrayna, Smolensk Nükleer Güç Santrali’ne İHA saldırısı gerçekleştirdi
Takip Et

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Ukrayna’nın, Smolensk Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini ve bir binada kısmen hasar oluştuğunu bildirdi.

Binada hasar oluştu

Rosatom’dan yapılan yazılı açıklamada, 17 Ağustos’ta gerçekleştiği aktarılan Smolensk NGS’ye yönelik saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna’ya ait İHA’nın Smolensk NGS’ye ilerlerlerken düşürüldüğü belirtilen açıklamada, “İHA düşerken infilak etmiş ve birimin binasındaki birkaç pencerede hasara yol açmıştır. Kısmi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmamıştır.” ifadelerine yer verildi.

Radyosyon seviyesi normal düzeyde

Açıklamada, saldırı nedeniyle santralin çalışmalarında aksama yaşanmadığı, bölgedeki radyasyon seviyesinin de normal düzeyde bulunduğu bildirildi.

"Saldırılar nükleer açıdan riskler taşıyor"

Söz konusu saldırının kınandığı açıklamada, "Ukrayna tarafından Rusya'nın barışçıl nükleer tesislerine ya da yakınlarına yapılan sorumsuz saldırılar son derece tehlikeliyken, nükleer ve radyasyon güvenliği açısından riskler taşımaktadır." denildi.

Açıklamada, Ukrayna’nın Zaporijya NGS’ye de düzenli saldırılar gerçekleştirdiğine işaret edildi.

Trump, o haberlere ateş püskürdü: SahteTrump, o haberlere ateş püskürdü: SahteDünya
Evrensel gazetesine silahlı saldırı düzenleyen İsa Can Biler tutuklandıEvrensel gazetesine silahlı saldırı düzenleyen İsa Can Biler tutuklandıGündem
Dünya
Avustralya'da pandemide 1800'den fazla çalışanını işten çıkaran hava yolu şirketine rekor para cezası
Avustralya'da pandemide 1800'den fazla çalışanını işten çıkaran hava yolu şirketine rekor ceza
İspanya'da aşırı sıcaklardan 2 bin 405 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da aşırı sıcaklardan 2 bin 405 kişi hayatını kaybetti
Son 100 yılın en büyük depremleri
Son 100 yılın en büyük depremleri
Avustralya, aşırı sağcı İsrailli milletvekilinin ülkeye girişine izin vermedi
Avustralya, aşırı sağcı İsrailli milletvekilinin ülkeye girişine izin vermedi
Gazzelilere vize yeniden masada! ABD kararı gözden geçiriyor
Gazzelilere vize yeniden masada! ABD kararı gözden geçiriyor
İspanya’da büyük çaplı orman yangınlarının sayısı 20’ye yükseldi (Video)
İspanya’da büyük çaplı orman yangınlarının sayısı 20’ye yükseldi