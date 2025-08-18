  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Evrensel gazetesine silahlı saldırı düzenleyen İsa Can Biler tutuklandı
Takip Et

Evrensel gazetesine silahlı saldırı düzenleyen İsa Can Biler tutuklandı

Evrensel gazetesinin İzmir Bürosu'na 13 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştiren İsa Can Biler tutuklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Evrensel gazetesine silahlı saldırı düzenleyen İsa Can Biler tutuklandı
Fotoğraf: Evrensel Gazetesi
Takip Et

Evrensel gazetesinin İzmir Bürosu'na silahlı saldırıda bulunan İsa Can Biler tutuklandı.

Biler’i olay yerine getiren ve saldırının ardından geri götüren sürücü İbrahim Halil Yapıcı ise bir gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

Biler, 13 Ağustos Çarşamba 01:30 sıralarında gazetenin İzmir bürosuna silahlı saldırıda bulunmuştu. Sabah saatlerinde fark edilen saldırıda binanın tabelasında 7 kurşun deliği bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NeXT Sosyal'de ilk paylaşımını yaptıCumhurbaşkanı Erdoğan, NeXT Sosyal'de ilk paylaşımını yaptıGündem
Yoğun bakımdaki Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in sağlık durumuyla ilgili oğlundan yeni açıklamaYoğun bakımdaki Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in sağlık durumuyla ilgili oğlundan yeni açıklamaSpor
Gündem
Suriye lideri Şara'dan SDG yorumu: Umarım ihtilaf yaşamayız
Suriye lideri Şara'dan SDG yorumu: Umarım ihtilaf yaşamayız
Suriye resmi haber ajansı SANA, Kürtçe yayınlara başlıyor
Suriye resmi haber ajansı SANA, Kürtçe yayınlara başlıyor
Genelkurmay Başkanlığında devir teslim: Selçuk Bayraktaroğlu göreve resmen başladı
Genelkurmay Başkanlığında devir teslim: Selçuk Bayraktaroğlu göreve resmen başladı
Kapadokya'da bir sürücü navigasyonun azizliğine uğradı: Yaşadığı zorluğu gözler önüne serdi
Kapadokya'da bir sürücü navigasyonun azizliğine uğradı: Yaşadığı zorluğu gözler önüne serdi
Rus iş insanı Roman Abramoviç'in lüks yatı İzmit’e demir attı
Rus iş insanı Roman Abramoviç'in lüks yatı İzmit’e demir attı
İddia: AK Parti'ye milletvekili transferleri olacak, görüşmeler devam ediyor
İddia: AK Parti'ye milletvekili transferleri olacak, görüşmeler devam ediyor