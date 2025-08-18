Yoğun bakımdaki Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in sağlık durumuyla ilgili oğlundan yeni açıklama

Bodrum'da evinde rahatsızlanan Fenerbahçe kulübünün eski başkanlarından Ali Şen (86), hastaneye kaldırıldı.

Yalıkavak Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Şen, 13 Ağustos Çarşamba günü evinde rahatsızlanması sonucu Acıbadem Bodrum Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Enfeksiyondan kaynaklı ateş şikayeti ile hastaneye kaldırıldığı belirtilen Şen'in tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Şen’in konuşmakta zorlandığını ve kimseyi tanımadığını yazdı. Donat, Ali Şen için "Şimdi konuşamıyor. Ve kimseyi tanımıyor... Ne kadar acı" ifadelerini kullandı.

Ali Şen'in son sağlık durumuyla ilgili oğlundan açıklama

Ali Şen'in sağlık durumuyla ilgili oğlu Metin Şen yeni bir açıklama yaptı.

Ali Şen'in oğlu Metin Şen, babasının durumunun iyi olduğunu şu sözlerle duyurdu:

"Babamın sağiık durumu gayet iyi...Tedbiren yoğun bakımdaydı...Bugün hastaneden çıkacağız bir aksilik olmaz ise... Endişelenecek bir konu yok.. Mesaj yazan, arayıp geçmiş olsun dileklerini sunan herkese teşekkür ederiz..."