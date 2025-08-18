  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Yoğun bakımdaki Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in sağlık durumuyla ilgili oğlundan yeni açıklama
Takip Et

Yoğun bakımdaki Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in sağlık durumuyla ilgili oğlundan yeni açıklama

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanı Ali Şen, Bodrum’da yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. 86 yaşındaki Ali Şen'in sağlık durumuyla ilgili oğlu Metin Şen yeni bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yoğun bakımdaki Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in sağlık durumuyla ilgili oğlundan yeni açıklama
Takip Et

Bodrum'da evinde rahatsızlanan Fenerbahçe kulübünün eski başkanlarından Ali Şen (86), hastaneye kaldırıldı.

Yalıkavak Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Şen, 13 Ağustos Çarşamba günü evinde rahatsızlanması sonucu Acıbadem Bodrum Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Enfeksiyondan kaynaklı ateş şikayeti ile hastaneye kaldırıldığı belirtilen Şen'in tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Şen’in konuşmakta zorlandığını ve kimseyi tanımadığını yazdı. Donat, Ali Şen için "Şimdi konuşamıyor. Ve kimseyi tanımıyor... Ne kadar acı" ifadelerini kullandı.

Ali Şen'in son sağlık durumuyla ilgili oğlundan açıklama

Ali Şen'in sağlık durumuyla ilgili oğlu Metin Şen yeni bir açıklama yaptı.

Ali Şen'in oğlu Metin Şen, babasının durumunun iyi olduğunu şu sözlerle duyurdu:
"Babamın sağiık durumu gayet iyi...Tedbiren yoğun bakımdaydı...Bugün hastaneden çıkacağız bir aksilik olmaz ise... Endişelenecek bir konu yok.. Mesaj yazan, arayıp geçmiş olsun dileklerini sunan herkese teşekkür ederiz..."

Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda: Kimseyi tanıyamıyor, konuşamıyorFenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda: Kimseyi tanıyamıyor, konuşamıyorSpor

 

Spor
Fenerbahçe-Benfica maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Benfica maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda: Kimseyi tanıyamıyor, konuşamıyor
Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda
Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti
Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti
Galatasaray, Icardi ile masaya oturuyor: İşte sözleşme detayları
Galatasaray, Icardi ile masaya oturuyor: İşte sözleşme detayları
Samsunspor'un Atatürk temalı forması Atina'da kriz çıkardı!
Samsunspor'un Atatürk temalı forması Atina'da kriz çıkardı!
Fenerbahçe, Göztepe deplasmanından golsüz beraberlikle ayrıldı
Fenerbahçe, Göztepe deplasmanından golsüz beraberlikle ayrıldı