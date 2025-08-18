Stüdyo dairelere yeşil ışık! Uzman isim açıkladı: Kira fiyatları 5 bin liraya düşebilir

2017'de inşası yasaklanan stüdyo daireler yeniden serbest bırakıldı. Yeni yönetmelikle birlikte özellikle öğrenciler ve bekarlar tarafından tercih edilen 1+0 dairelerin yapımına izin çıktı. Gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş, bu kararın konut piyasasına olumlu etki edeceğini ifade etti.

'Türk vatandaşı 1+0da oturmamalı’ diyerek tepki gösteriliyordu

EKOL TV’ye konuşan Kırmızıtaş, yasağın yaklaşık 8 yıl sürmesinin temel sebebini “uygunsuz kullanımlar” olarak açıkladı. Bazı vatandaşların, Türk aile yapısına uygun olmadığı gerekçesiyle stüdyo dairelere karşı çıktığını söyleyen Kırmızıtaş, “Kimileri ‘3+1’den küçük ev daire sayılmaz, Türk vatandaşı 1+0’da oturmamalı’ diyerek tepki gösteriyordu” ifadelerini kullandı.

"Kira fiyatlarını da aşağı çekecek"

Küçük metrekarelerde yaşamı tercih edenlerin bulunduğunu belirten Kırmızıtaş, stüdyo dairelerin hem satışta hem kirada avantaj sunduğunu söyledi. Bu tip konutların özellikle öğrenciler tarafından tercih edileceğini ifade eden Kırmızıtaş, düzenlemenin kira fiyatlarını da aşağı çekeceğini belirtti.

" 1+0’lar 7-8 bin liradan başlayıp 5 bin liraya kadar gerileyebilir"

Kırmızıtaş, 1+0 dairelerin fiyatlarının 1+1’lere kıyasla daha düşük olacağını belirterek, “1+1 dairelerin kirası 10 bin TL civarındaysa, 1+0’lar 7-8 bin liradan başlayıp 5 bin liraya kadar gerileyebilir. Hatta bazı bölgelerde 3 bin TL’ye bile bulunabilir” dedi. Bu durumun genel kiralık fiyatlarını da aşağıya çekeceğinin altını çizdi.