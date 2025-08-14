  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. 2025 DGS sonuçları açıklandı
Takip Et

2025 DGS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) sonuçları açıklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
2025 DGS sonuçları açıklandı
Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunlarının 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) sonuçlarını açıkladı.

Adaylar ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden sonuçlara erişebilecek

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 20 Temmuz'da uygulanan 2025-DGS'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Av sezonu 23 Ağustos'ta başlıyorAv sezonu 23 Ağustos'ta başlıyorGündem

 

Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan 'İstanbul' uyarısı: 7'nin üzerinde bir deprem olacağı kesinProf. Dr. Naci Görür’den korkutan 'İstanbul' uyarısı: 7'nin üzerinde bir deprem olacağı kesinGündem

 

Eğitim
2025 LGS'de ikinci nakil sonuçları açıklandı
2025 LGS'de ikinci nakil sonuçları açıklandı
MEB'den özel okullara sıkı denetim talimatı: 81 ile yazı gönderildi
MEB'den özel okullara sıkı denetim talimatı: 81 ile yazı gönderildi
YKS'de tercih yapacaklara 'son gün' uyarısı
YKS'de tercih yapacaklara 'son gün' uyarısı
Darüşşafaka, İstanbul Maratonu'nda eğitime destek olmaya çağırıyor
Darüşşafaka, İstanbul Maratonu'nda eğitime destek olmaya çağırıyor
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
Meslek liseleri, geleceğin mesleklerinin kaynağı olacak
Meslek liseleri, geleceğin mesleklerinin kaynağı olacak