Son beş yılda 716 bin öğrenci üniversite kaydını sildirdi

Üniversite öğrencileri artan yaşam maliyetleri nedeniyle eğitimlerini sürdürmekte zorlanıyor. Barınma, gıda ve ulaşım giderleri enflasyonun etkisiyle son yıllarda hızla yükselirken, son beş yılda 716 bin 613 öğrenci üniversiteden kaydını sildirdi. Yalnızca 2024-2025 döneminde ise 157 bin 530 öğrenci öğrenimine son verdi.

Şehir dışında okumak isteyen öğrencilerin aylık gideri en az 25-30 bin lira olarak hesaplanıyor. KYK yurt ücretleri 517,5 ile 855 lira arasında değişirken, özel yurtlar ve kiralık evler 15 bin liradan başlıyor. Gıda ve ulaşım masrafları da eklendiğinde, toplam maliyet asgari ücretin üzerine çıkıyor. Bu şartlar nedeniyle birçok öğrenci ya eğitimini yarıda bırakıyor ya da devam edemiyor.

Öğrenciler üniversitede kaydını sildiriyor

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e son beş yılda üniversite kaydını sildirenlerin sayısını sordu.

Bülbül’e gelen yanıtta son beş yılda kaydını sildiren öğrenci sayısının 716 bin 713 olduğu belirtildi.

2020-2021 yıllarında 153 bin 720, 2021-2022 döneminde 141 bin 5, 2022-2023 döneminde 132 bin 475, 2023-2024 döneminde 131 bin 883, 2024-2025 döneminde 157 bin 530 öğrenci kaydını sildirdi.

"Gasp edilen gelecek"

Bülbül, “2020’den bugüne 700 binden fazla öğrenci eğitimden uzaklaştırıldı. On binlercesi de kaydını dondurmak zorunda kaldı. Bu rakam, sadece bir istatistik değil; gasp edilen geleceklerin, yıkılan hayallerin ifadesidir” dedi.