21 ticaret borsasından elektronik ürün senedi piyasası için ortak aracı kurum

Elektronik ürün senedi piyasası için 21 ticaret borsası ortaklığıyla aracı kurum oluşturuldu. İzmir Ticaret Borsası (İTB) ve yeni kurulan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, yaptığı yazılı açıklamada, ulusal anlamda hizmet verecek başarılı bir aracı kurum sistemi kurulması için 4 aydır yoğun bir çalışma yapıldığını belirtti.

ElüsMarket ÜPAK'ın Afyonkarahisar, Alaşehir, Antakya, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bolvadin, Denizli, Edremit, Gemlik, Gönen, İstanbul, İzmir, Kütahya, Malkara, Manisa, Ödemiş, Salihli, Sandıklı, Söke ve Turgutlu ticaret borsaları ile İş Yatırım Menkul Değerler AŞ ortaklığıyla kurulduğunu kaydeden Kestelli, şirketin 21 milyon 450 bin lira sermayeye sahip olduğunu bildirdi.

Diğer borsalar tarafından kurulan aracı kurumlarla birlikte ülkenin tarımsal ticaretini geliştirmeye odaklanacaklarını vurgulayan Kestelli, Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda (TÜRİB) işlem gören Elektronik Ürün Senedi işlemlerine ilişkin bazı verileri değerlendirdi.

Saklama kapasitesi 2,5 kat arttı

TÜRİB sisteminde 2023 yılında 331 binin üzerinde işleme karşılık 12 milyon ton tarım ürünü ve 82 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştiğine işaret eden Kestelli, "186 lisanslı depomuz, 45 il, 136 ilçe ve 261 farklı lokasyonda 10 milyon ton saklama kapasitesi ile hizmet veriyor. TÜRİB faaliyete geçtiğinde 4 milyon tonun üzerinde olan saklama kapasitesi bugün 2,5 kat artmış durumda. Bu rakamlar, ELÜS piyasalarının her geçen yıl büyümeye devam ettiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Elektronik ürün senetlerinin aracı kurumlar vasıtası ile alınıp satılacağı yeni dönemin işlem hacmini ve piyasa derinliğini artıracağını dile getiren Kestelli, lisanslı depoya ürün koyan çiftçiler ve bu ürünlerin kullanıcısı olan sanayicilerin yanı sıra farklı aktörlerin de bu piyasaya aktif olarak katılabileceğine işaret etti.

Kestelli, şunları kaydetti: "Tarım ürünleri ticareti ile uğraşan tüccarlarımızın, finans piyasalarında alternatif yatırım aracı arayışında olan bireysel yatırımcıların ve tarım ürünlerinden oluşan yatırım fonlarını oluşturabilecek finans sektörü temsilcilerinin zaman içerisinde ELÜS işlemlerine katılması, tarım ürünleri piyasalarımızın büyümesine imkan sağlayacak. İlave olarak TÜRİB tarafından oluşturulacak türev ürünler ile ülkemiz tarım ürünleri piyasası katlanarak büyüyecek. Bu yeni dönemde ELÜS piyasasının öncü bir aktörü olacağımıza olan inancım tam."