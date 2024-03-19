Akaryakıtta fiyat değişecek: Benzin ve motorine zam geliyor (19 Mart 2024 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Brent petrol fiyatları 86 doları aşarken, hem benzine ve hem de motorine zam geliyor. 21 Mart 2024 itibarıyla benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

Benzin: 42,01 TL

Motorin: 41.84 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 42,86 TL

Motorin fiyatı: 42,73 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 43,07 TL

Motorin fiyatı: 42,94TL