Akaryakıtta fiyat değişecek: Benzin ve motorine zam geliyor (19 Mart 2024 akaryakıt fiyatları)
Son dakika haberi... Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatları değişkenlik gösteriyor. Benzin ve motorine zam bekleniyor. Söz konusu zammın çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece pompa satış fiyatlarına yansıması bekleniyor. 19 Mart 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Brent petrol fiyatları 86 doları aşarken, hem benzine ve hem de motorine zam geliyor. 21 Mart 2024 itibarıyla benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul
Benzin: 42,01 TL
Motorin: 41.84 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 42,86 TL
Motorin fiyatı: 42,73 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 43,07 TL
Motorin fiyatı: 42,94TL