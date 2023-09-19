Alarko Holding şirket kurma kararı aldı

Alarko Holding , havacılık sektöründe faaliyet göstermek üzere 30 milyon lira sermayeli bir şirket kurmaya karar verdi.

Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre yeni şirketin faaliyetleri, büyük gövdeli yolcu uçaklarında modifikasyon yapılması, ilgili prototiplerin geliştirilmesi, buna yönelik parçaların üretilmesi, yolcu uçaklarına uygulanması ve ilgili uçakların alım satım işlerini kapsayacak.