Amaç 3 yılda ithalatı bitirmek

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Hayvancılık üretiminde maliyet, kapasite ve pazarlama imkanları doğrultusunda planlı üretim modeline geçileceğini açıklayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, alınacak önlemlerle ithalatı 3 yılda bitireceklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, düzenlediği basın toplantısıyla hayvancılık sektörüne yönelik 2024-2028 Hayvancılık Yol Haritasını açıkladı. Hayvancılık desteklerinde hayvan sayısına bağlı üst sınırın kaldırılacağını belirten Yumaklı, temel hedeflerinin 3 yılda ithalatı sonlandırmak olduğunu söyledi. Bakan Yumaklı, ette maliyetle açıklanamayacak fiyat hareketleri olduğunu belirtirken, kesim fiyatlarının düştüğü dönemde et fiyatının arttığını kaydetti.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde (TİGEM) gazetecilerle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; verimli, kaliteli ve sağlıklı üretimi artırmayı amaçladıklarını kaydetti. Bakanlığın ana görevinin 85 milyon vatandaş ve 57 milyondan fazla turistin gıda ihtiyacını güvenilir şekilde karşılamak olduğunun altını çizen Yumaklı, hayvancılık üretiminde maliyet, kapasite ve pazarlama imkanları doğrultusunda planlı üretim modeline geçileceğini açıkladı. Buna yaparken, yem, mera kapasitesiyle pazarlama imkanlarını dikkate aldıklarını kaydeden Yumaklı, alıcı ve satıcıyı güvence altına alan sözleşmeli üretim modelinin yaygınlaştırıldığını bildirdi.

“Üreten herkese ürettiği kadar destek”

Temel, yönlendirici ve verimlilik odaklı destekleme modeli uygulayacaklarını kaydeden Bakan Yumaklı, artık buzağı yanı sıra aşısı ve kaydı yapılan her kuzu ve oğlağa da destek verileceğini belirtti.

Mevcut destekleme modelinde işletme büyüklüğüne göre uygulanan sınırlandırmaların kaldırıldığını söyleyen İbrahim Yumaklı, “Yeni desteklemelerimizde bu sınırlamaları kaldırıp üreten herkese ürettiği kadar destek veriyoruz” dedi.

Aile işletmelerine, tüm desteklere ilave destek sağlanacağının altını çizen Yumaklı, genç ve kadın üreticilere de aynı şekilde yüzde 70 ilave destek verileceğini aktardı. Yeni modele yönelik bir örnek veren Yumaklı, buzağı başına 2 bin 68 lira olan desteğin, aile işletmesi, kadın ve verimlilik destekleriyle 5 bin 200 liraya çıkacağı bilgisini verdi. Yumaklı, ari işletme buzağı desteğinin ise 7 bin 900 lira olacağını belirtti. Yumaklı, Buzağısını kesime kadar besleyen, verimlilik kriterlerini yerine getiren ailelere ilave olarak 4 bin 500 liraya kadar daha destek verileceğini dile getirdi.

IPARD desteği 81 ile yayılacak

Hâlen 42 ilde uygulanan kırsal kesim destek programlarından IPARD’ın 81 ile yaygınlaştırıldığını söyleyen İbrahim Yumaklı, kredilerde de ilave indirim oranları uygulandığını anlattı.

İşletme başına 40 milyon lira olan kredi üst limitinin 60 milyon liraya, ari işletmelerde ise 80 milyon liraya çıkarıldığını söyleyen Yumaklı, her yıl rutin uygulanan 2 aşı sayısını 3’e çıkardıklarını, artan aşılamanın maliyetinin devlet tarafından karşılanacağını ifade etti.

Buzağı kayıplarını azaltmak için ilk etapta 200 bin gebe sığırın aşılanacağını söyleyen Yumaklı, rutin dışında yapılacak diğer aşıların masraflarının da karşılanacağını söyledi. Yumaklı yeni bir ulusal aşı üretim tesisi kuracaklarını, Veteriner Tıbbi Ürün Kontrol Merkezi oluşturacaklarını anlattı.

Yerli üreticileri güçlendirmek amacıyla TİGEM işletmelerinin damızlık merkezi haline getirileceğini vurgulayan Yumaklı, yerli üreticilerin damızlık ihtiyacının kamu güvencesiyle karşılanacağının altını çizdi. Hayvanların verimliliğin artırılmasına yönelik genlerinin de genomik teste tabi tutulacağı bilgisini veren İbrahim Yumaklı, 2024 yılı Haziran ayında Ankara’da Genomik Test Merkezi açacaklarını belirtti.

“Maliyetle açıklanmayacak fiyat oluşuyor”

Karkas et fi yatlarının belirli dönemlerde bahanelerle arttığının altını çizen İbrahim Yumaklı, üreticinin zarar etmesini istemediklerini, bilinenin aksine karkas et fi yatlarında düşüş yaşandığını anlattı. Buna karşılık ette maliyetle açıklanamayacak fi yat artışları olduğunu söyleyen Yumaklı, Ticaret Bakanlığı ile birlikte denetimleri sürdürdüklerini kaydetti. Yumaklı, haksız fi yat artışına tahammülleri olmadığını belirtti. Nihai amaçlarından birisinin de ihtiyaçların yerli kaynaklarla karşılanması olduğuna değinen İbrahim Yumaklı, bunu yaparken de devletin kontrolünde ithalata yönelimi engellemek olduğunu ifade etti. Bakan Yumaklı, en geç 3 yılda ithalat sorununu bitirmeyi istediklerini bildirdi. Yumaklı, tarımsal üretim ve ekim alanlarında azalma olmadığını, iddiaların aksine her iki kalemde de artış olduğunu vurguladı.

“Tarım sayımı 2026’da tamamlanacak”

Gazetecilerden gelen soruları cevaplandıran İbrahim Yumaklı, TÜİK ile işbirliğinde başlatılan tarım sayımının 2026’da tamamlanacağını söyledi. Açıkladıkları yeni politikaların gerekirse revize edilebileceğini dile getiren Yumaklı, tarımın kayıt altında ve yatırım yapılan bir sektör olmasını istediklerini kaydetti.