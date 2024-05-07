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Ankara Büyükşehir'den emeklilere maddi destek

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, 10 bin TL maaş alıp ekonomik zorluklar yaşayan emeklilere bin 500 TL genel, 500 TL de et desteği ödemesi yaptığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Ankara Büyükşehir'den emeklilere maddi destek
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 36 bin 592 emekliye destek ödemesi yaptı.

ABB'den yapılan açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi, 10 bin TL maaş alıp ekonomik zorluklar yaşayan 36 bin 592 ihtiyaç sahibi emekli için dokuzuncu destek ayında 1500 TL genel, 500 TL et desteği ödemesi gerçekleştirdi." denildi.

 

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