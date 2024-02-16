Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Madencilik yüzde 2,5 değer kazanarak sektörler arasında en yüksek artışı gösterdi.

İngiliz bankası Natwest’in hisseleri karının yüzde 20 artış kaydederek 6,2 milyar sterline yükseldiğinin açıklanmasının ardından yüzde 6 değer kazandı.

İsviçreli bankacılık yazılımları üreticisi Temenos’un hisseleri ise yüzde 6 geriledi.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,64 değer kazanarak 491,65 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,42 artarak 17.117,44 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,32 değer kazanarak 7.768,18 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,12 yükselerek 31.732,39 puana çıktı. İngiltere’de ise FTSE 100 endeksi yüzde 1,50 artarak 7.711,71 puana yükseldi.

Euro/dolar paritesi, TSİ 20.16 itibarıyla yüzde 0,65’lik azalışla 1,076 seviyesinde bulunuyor.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, İngiltere’de perakende satışları bu yılın ocak ayında yıllık bazda yüzde 3,4 artış gösterdi.

Ekonomistlerin beklentisi ülkede bu yılın ocak ayında perakende satışların yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. İngiliz ekonomisi geçen yıl ekim-aralık döneminde yüzde 0,3 ile beklentinin üzerinde küçülmüş ve son iki çeyrektir daralarak teknik resesyona girmişti.

ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, ocakta yüzde 14,8 azalışla 1 milyon 331 bine gerileyerek Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerini açıkladı.

Buna göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 14,8 azalarak 1 milyon 331 bine düştü.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,9 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 ile son beş ayın en yüksek artışını kaydetti. Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,1 artması yönündeydi. ÜFE, geçen yıl aralıkta yüzde 0,1 azalmıştı.