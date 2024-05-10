Bakan Şimşek: İç talep bir miktar daha yumuşayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TAM'ın tanıtımında açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ekonomi programı çalışıyor, programla dezenflasyona geçişi öngördük.

İç talebin büyümeye katkısı güçlü. İç talep bir miktar daha yumuşayacak.

İhracatçılar için pazar büyüyecek, esas olan rekabet ve verimliliği artırmak, kur sübvansiyonu ile bir yere varamayız.

Altın ithalatındaki normalleşme cari açığı destekleyecek

Cari açığı milli gelire oranla yüzde 2,5 seviyesinin altına çekmek istiyoruz.

(Altın ithalatına yönelik kota uygulaması) çıkar çevreleri memnun değil. Cari açığın milli gelire oranını yüzde 2,5'in altına çekmek istiyoruz, böylece çok hızlı rezerv birikimine gidebiliriz.

CDS 300 baz puanın altına geriledi

Türk bankaları küresel finansmana erişimde daha iyi noktaya geldi.

Türkiye'nin CDS'i 300 baz puanın altına geriledi. Kredi derecelendirme kuruluşları görünümümüzü pozitife çevirdi, bu önümüzdeki dönemde not artışına işaret eder, yeter ki programı kararlılıkla uygulamaya devam edelim.