Bakan Dönmez: “Tedarikçilerimiz anlaşmalara uyarsa bu kış doğalgaz anlamında sorun yaşanmaz”

Mehmet KAYA / ANKARA

EKONOMİ gazetesinin sorularını yanıtlayan Bakan Dönmez, Yakın zamanda günlük 20 milyon metreküp gazı sisteme verebilecek Saros Körfezi’nde inşası tamamlanacak sıvılaştırma-gazlaştırma tesisine (FSRU) ilave olarak, acil ihtiyaçlarda kullanılabilecek 2’si yüzer olmak üzere 4 LNG tesisine ulaşılacağını hatırlattı. Bakan Dönmez, boru hatlarıyla alınan gaza ilişkin olarak ise “Önceden yapılmış doğalgaz anlaşmalarımızı yeniledik. Yeni anlaşmalar için de yoğun bir enerji diplomasisi yürüttük ve sonuçlarını aldık. Daha önceden bu alanda hiç ilişkimiz olmadığı ülkelere ziyaretlerde bulunduk. Sonuç olarak da heybemizi doldurduk. Eğer tedarikçilerimiz sözlerini tutarsa, anlaşmalara uyarsa Türkiye bu kışı doğal gaz anlamında sorun yaşamadan atlatacaktır” dedi. Bakan Dönmez, Türkiye’den halen 7 doğalgaz boru hattının geçtiğini hatırlatarak, TANAP’ın kapasitesinin iki katına çıkarılması için de çalışmaların başladığını bildirdi.

LNG tesislerimiz hazır

Bakan Dönmez, mevcut depolama ve anlaşmalara ilave olarak yakın zamanda devreye girecek, ihtiyaç halinde çözüm üretmeye yönelik projeler hakkında da bilgi verdi. Saros Körfezi FSRU projesinde sona yaklaşıldığını vurgulayan Dönmez, “Hem kara hem de denizdeki LNG tesislerimiz de hazır. 2 yüzer LNG olmak üzere 4 LNG tesisimiz var. Bir diğer gelişme ise Saros Körfezinde devam eden FSRU projemizde sona geldik. Yakın zamanda açılışını yapacağız. Bu tesisimiz günlük 20 milyon metreküpü doğal gaz sisteme dahil edebilecek kapasiteye sahip olacak. Saros FSRU ile ülkemizin ulusal doğal gaz iletim hattına ciddi bir destek sağlayacak” bilgisini verdi.

Yeni ülkelerle heybe doluyor

TANAP ve TürkAKIM gibi uluslararası önemi haiz iki boru hattının önemine işaret eden Bakan Dönmez, TANAP’ın kapasitesinin iki katına çıkarılmasının planlandığını hatırlattı. Bu avantajların gaz olmaması halinde önem taşımayacağını hatırlatan Fatih Dönmez, bu amaçla uluslararası anlaşmaların yenilendiğini, yeni ülkelerle temas kurularak “heybenin doldurulduğunu” söyledi. Türkiye’nin Silivri depolama tesisinde tamamlanan proje ile 4,6 milyar metreküp gaz depolandığını, Tuz Gölü’nde ise 1,2 milyar metreküple toplamda 5,4 milyar metreküp gaz depolandığını kaydeden Dönmez, Tuz Gölü için de genişleme planının yapıldığını, 2 yıl içinde tamamlanacağını bildirdi.

“Karadeniz gazı günlük 40 milyon m3’e çıkacak”

Mart ayında Karadeniz’de üretilmeye başlanan gazın sisteme verileceğini hatırlatan Bakan Dönmez, “İlk etapta günlük 10 milyon metreküplük doğal gaz evlerimizde kullanmaya başlayacağız. Pik üretime geçtiğimizde, yani 2026’da de günlük 40 milyon metreküpe sisteme aktarılacak. Kışın kendini hissettirmeye başladığı şu günlerde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Eğer tedarikçilerimiz sözlerini tutarsa, anlaşmalara uyarsa Türkiye bu kışı doğal gaz anlamında sorun yaşamadan atlatacaktır” dedi. Karadeniz’deki Sakarya Gaz sahasının yeni keşifl erle toplam rezervinin 562 milyar metreküpe çıktığını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğunu hatırlatan Bakan Dönmez, “Bunun yanından Fatih Sondaj Gemimiz, Cumhuriyetimizin 99’uncu yıl dönümünde, yani 29 Ekim 2022’de Çaycuma- 1’deki sondajından da güzel haberler geldi. Bu kuyuda da kullanılabilir rezervin 58 milyar metreküp olduğu belirlendi. Yılı müjdelerle, yeni keşifl erle kapatmak bizler için çok sevindirici. İnşallah gelecek yıl da bu müjdelere yenilerini ekleriz. Tüm bu çalışmaların, gayretlerin bir amacı var. Enerjide bağımsız Türkiye. Biz bunu başaracağımıza inanıyoruz” dedi.