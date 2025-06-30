Bakan Işıkhan değerlendirdi: İşsizlik 25 aydır tek haneli rakamlarla seyrediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından TÜİK’in bugün açıkladığı Mayıs 2025 işsizlik verilerini değerlendirdi.

İşsizlik oranının bir önceki aya göre 0,2 puan düşerek yüzde 8,4’e gerilediğini belirten Işıkhan, son 25 aydır oranın tek haneli seviyelerde kaldığını vurguladı. Bakan, işsiz sayısının ise 69 bin kişi azalarak 2 milyon 972 bine düştüğünü kaydetti. Genç nüfusta da benzer bir gerileme olduğunu belirten Bakan Işıkhan, genç işsizlik oranının 0,3 puan düşerek yüzde 15,4 seviyesine indiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan'ın açıklaması şu şekilde;

"Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimiz işgücü verilerinde de olumlu seyri devam ettiriyor. Son 25 aydır tekli hanelerde gerçekleşen işsizlik oranı; bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak %8,4 seviyesinde gerçekleşti. 69 bin kişi azalan işsiz sayısı; 2 milyon 972 bin kişiye geriledi. Genç nüfusta da azalan işsizlik oranı, aynı dönemde 0,3 puan gerileyerek %15,4 oldu. İstihdam destekleyici politikalarımızın olumlu sonuçlarını görmeye devam ediyoruz. İstihdam sayısı aynı dönemde 100 bin kişi artarak 32 milyon 519 bin kişiye, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak %49’a ulaştı. İşgücü piyasasında yaşanan değişimleri ele alarak çalışma hayatını güçlendirmek için uyguladığımız temel politikalarımız sayesinde işgücümüz aynı dönemde bir önceki aya göre 31 bin kişi artarak 35 milyon 491 bin kişiye ulaştı."