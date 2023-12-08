Balıkesir'e 3'üncü Jeotermal Kaynaklı Sera İhtisas OSB’si

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 8 bin, Edremit ilçesinde 640 dekar alanda kurulma aşaması devam eden ve tüzel kişilik kazandırılan Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin (TDİOSB) ardından Balıkesir'in bu nitelikte 3'üncü OSB projesi Bigadiç'te hayata geçirilecek.

Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bigadiç Belediyesi, ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarının katkısıyla başlatılan projede, fizibilite çalışmaları tamamlandı.

Tüzel kişilik kazandırılacak TDİOSB sayesinde ilçede çıkan termal su ile ısıtılacak seralarda sebze üretilecek.

2 bin 430 dekar alanda kurulacak sanayi bölgesinin hem çevreci üretime hem de ilçedeki istihdama katkı sağlaması bekleniyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Birol Şahin, Bigadiç Belediyesi Termal Taşevleri Toplantı Salonu'nda düzenlenen Bigadiç TDİOSB Yer Seçimi Komisyonu Toplantısı'nda, jeotermalin Balıkesir için büyük bir nimet olduğunu söyledi.

Gönen ve Edremit'te de TDİOSB çalışmalarının yapıldığını belirten Şahin, "Biz Balıkesir için 'Türkiye'yi doyuran il', 'tarımın ve hayvancılığın başkenti' diyorsak bunun da gereğini yapmak zorundayız. Yenilenebilir enerji kaynaklarının günümüzde ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çalışmalarımız şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ise Balıkesir'in tarımsal üretimde önemli bir konumda olduğunu dile getirdi.

Kentin coğrafi konum itibarıyla da önemli bir yerde olduğunu vurgulayan Alkan, "TDİOSB çok kıymetli bir projedir. Taşlık arazilerin değerlendirileceği ve diğer çevreci enerjilerin de kullanılacağı TDİOSB'lerimiz kentimize, istihdama büyük katkı sağlayacaktır. Kentimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiç TDİOSB'nin kısa sürede tamamlanması için gereken bütün çalışmaları yapacaklarını ifade etti.