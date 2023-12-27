Beyaz eşya üretimi Kasım ayında yüzde 6 daraldı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD) altı ana ürün için derlediği verilere göre beyaz eşya üretimi Kasım ayında yüzde 6 düşüşle 2,85 milyon adet olarak gerçekleşti.

Beyaz eşya iç satışları Kasım ayında yüzde 1 gerilemeyle 743,577 adet oldu.

Buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinasi ile fırından oluşan dört ana ürün grubunda ihracat Kasım ayında yüzde 11 düşüşle 1,7 milyon adette kalırken Ocak-Kasım döneminde üretim yüzde 11 düşüşle 18,2 milyon adet olarak gerçekleşti.

Altı ana grubunda ise ihracat Kasım'da yüzde 9 düşüşle 2,1 milyon Ocak- Kasım döneminde yüzde 11 düşüşle 2,3 milyon adet olarak kaydedildi.

İç satışlar Ocak-Kasım döneminde yüzde 15 artışla 8,9 milyon adet oldu.

Gökhan Sığın'dan değerlendirme

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, verilere ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

* Kasım ayı verilerimize baktığımızda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla iç satışlarımızda yüzde 1’lik bir düşüş gerçekleştiğini görüyoruz.

* İhracat rakamlarımız Kasım ayında yüzde 9’luk bir azalma kaydetmiş olmakla beraber, Eylül ayında yüzde 18’lerde olan düşüşün Ekim (yüzde 5) ve Kasım’da dengelenmeye başlamış olması yeni yıla dair umutlarımızı artırıyor.

* Öte yandan, ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam satışlarımızdaki daralma da bu ay yüzde 7 ile sınırlı kaldı.