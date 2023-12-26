Bloomberg duyurdu: IC Holding Sabiha Gökçen Havalimanı için devrede

Bloomberg yayın kuruluşununun müzakerelerin gizliliği nedeniyle adlarının açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı habere göre; görüşmeler ilk aşamada... Bloomberg sürecin IC Holding’in hisse satın almasıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağının belli olmadığını yazdı.

Bloomberg’ün haberinde IC Holding’in yorum yapmayı reddettiği bilgisi yer aldı. Malaysia Airports Holding’den yapılan açıklamada ise “MAHB ile IC Holding stratejik işbirliğine giriyor” bilgisi paylaşılırken daha fazla ayrıntı verilmedi.

CEO Serhat Soğukpınar oldu

Bu kapsamda İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Serhat Soğukpınar'ın 26 Aralık itibarıyla Üst Yönetici (CEO) olarak atandığını duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAHB CEO Vekili Mohamed Rastam Shahrom, Soğukpınar'ın atamasının Malezya Havalimanları ve IC Holding arasındaki stratejik işbirliğinin başlangıcı niteliğinde olduğunu belirtti.

IC Holding CEO'su Murad Bayar da Malaysia Airports ile hayata geçirdikleri bu işbirliği anlaşmasının, Asya bölgesindeki yeni yatırımları açısından önemli fırsatlar sunduğuna ve IC Holding’in bu coğrafyadaki varlığını ve etkinliğini artırma potansiyeli taşıdığına dikkati çekti.

Serhat Soğukpınar kimdir?

Ankara Esenboğa Havalimanı ve Antalya havalimanlarında 20 yılı aşkın süre farklı kademelerde görevler yaparak liderlik deneyimi kazanan Serhat Soğukpınar, 2015'ten 2019'a kadar Antalya Havalimanı'nda CEO olarak görev yaparak havacılık sektöründeki tecrübesini daha da artırdı.

IC Holding'deki görevi süresince çok sayıda önemli projede yer alan Soğukpınar, İzmir Adnan Menderes Havalimanı dış hatlar terminali, Antalya Havalimanı ikinci pist ve dış hatlar terminali ile Ordu-Giresun Havalimanı inşaatlarına da katkıda bulundu.

Soğukpınar, halen aralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi, Sakarya Karasu Limanı Yatırım ve İşletmesi, Kuzey Ege Otoyolu İşletmesi, İstanbul Lojistik Park Yatırım ve İşletmesi gibi kritik altyapı şirketlerinin yönetimini yapan IC Holding Ulaştırma ve Altyapı Grup Başkanlığı görevini yürütüyor.

Tüm hisselerin sahibi Malaysia Airports Holding

Malaysia Airports, 2008 yılında Türkiye'deki havalimanını 20 yıl süreyle işletmek üzere 1,9 milyar Euro’luk bir sözleşme kazanan konsorsiyumun bir parçasıydı. 2013 yılında Hintli ortağı GMR Infrastructure Ltd'nin yüzde 40 hissesini 225 milyon Euro karşılığında satın alarak hisselerini yüzde 60'a çıkarmayı kabul etti. Kalan yüzde 40'lık hisseyi ise 2014 yılında 285 milyon Euro karşılığında Türk Limak Holding'den satın aldı.

IC Holding Kütahya Havalimanı'nı işletiyor

IC Holding, Türkiye'de daha küçük olan Kütahya havalimanını işletiyor ve web sitesine göre Vietnam, Bulgaristan, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde havaalanı inşa etmek için anahtar teslimi projeler üstlendi. Ankara merkezli grup, Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı olan Antalya Havalimanı'ndaki yüzde 49 hissesini 2018 yılında 360 milyon Avro (397 milyon dolar) karşılığında TAV Havalimanları Holding AŞ'ye sattı. Havalimanının diğer ortağı Fraport AG.