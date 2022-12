Borsadaki yüksek getiriden riski azaltıp faydalanabilirsiniz

Takip Et

Ufuk KORCAN / PARANIN ROTASI

Getiri anlamında alternatifsiz kalan Borsa İstanbul’da hem yatırımcı sayısı hem de endekste rekor artış hız kesmiyor. Yüksek enfl asyonist ortamda mevduat gibi sabit getirili enstrümanlar da pek de çekici olmayan getiriler, döviz kurlarında uzun zamandır yaşanan ‘yatay’ trend ve kripto paraların son dönemde beklentilere cevap vermemesi hisse senedine ilgiyi ‘tavan’ yaptırmış durumda. Bu ilginin artmasında ‘şu hisse bu kadar yükseldi’ tadındaki sohbetlerin de payı küçümsenemez. Zira ‘ben bir şeyler kaçırıyorum’ endişesi de yine hisse senedi yatırımcılarına yenilerinin eklenmesini sağlıyor.

YATIRIMCI AKINI SÜRÜYOR

Peki bu durum sürdürülebilir mi? Aslında yıllardır sermaye piyasalarının tabana yayılması hep arzu edilen bir başlıktı. Yatırımcı sayısının ve hisse senedine ilginin düşük olmasından şikâyet edilirdi. Bu açıdan bakıldığında gelen her yatırımcı sermaye piyasaları için kıymetli. Fakat son gelen yatırımcıların profili ise pek de ‘özlenen’ yatırımcı profiline uymuyor. Kısa vadede para kazanmak isteyen, analizden uzak ‘tüyolarla’ hareket edenler maalesef çoğunlukta. Hisse alanlar sanki bu yükselişin sonsuza kadar süreceğine inanıyor. Evet genel beklentiye baktığımızda kısa vadede bu trendin korunacağı yönünde. Ancak bu bir noktada sona erecek ve güneşli günler yerini kara kışa bırakacak.

GEMİNİN HEP AYNI TARAFINDALAR

Şu anda birikimi olanlar ‘tasarruf gemisinde’ borsanın olduğu bölüme koşuyor ve ağırlık bir tarafta artmış durumda. Buradaki ‘artan yük’ benzetmem ‘gemi su alıp, batacak’ şeklinde yorumlanmasın. Dikkat çekmek istediğim nokta şu; portföylerde dengenin bozuk olduğu ve riskin arttığı… Yatırımcıların bir an önce ‘ya herrü ya merrü’ formatından çıkmaları ileride yaşayacakları kayıpları azaltacaktır. Aç gözlülükten arınmış ve yumurtaları aynı sepete koymayan bir strateji en doğru yol olarak öne çıkıyor.

RİSKİ AZALTMA ZAMANI

Profesyoneller tarafından yönetilen yatırım fonları iyi bir seçenek. Ancak burada da dengeli olunmalı. Fon tarafında da ilginin hisse ağırlıklı fonlarda olduğu görülüyor. Hem hisse senedindeki fırsatlardan yararlanmak isteyen hem de olası geri dönüşlerde kendini korumak isteyenler için çok sayıda fon alternatifi var. Bu fonlarla altın, yerli ve yabancı şirket hissesi, bono, döviz gibi farklı yatırım araçlarına tek bir ürünle sahip olabilmek mümkün. Borsada gelinen seviyelere bakıldığında riski dağıtmak yatırımcıların yararına olacaktır. Kısacası, her yükselişin bir düşüşü olacağını unutmamak gerekir…

Borsada kâr satışlarına karşı temkinli olunmalı

BİST 100 Endeksi, 18 Temmuz 2022 haftasında başlattığı agresif yükseliş trendi üzerindeki seyrini devam ettiriyor. Haftalık grafikte bu trendin üzerinde ve daha agresif bir yükseliş trendi daha var. Şu an endeksteki sert yükseliş teknik anlamda desteği bu trend çizgisi. Bu hafta için ise destek noktası 4 bin 725 puan seviyesine denk geliyor. Bu noktanın altına gelinse bile endeksin hala yukarı yönlü trendin üzerinde olduğu görülüyor. Biraz daha az agresif olan bu trendin de destek noktası 4 bin 272 puan seviyesinde. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi indikatörler her ne kadar negatif yönde sinyal üretmese de şu an için endeks değerinin bollinger bandının üst eğrisinin üzerinde olması teknik açıdan olası seanslık kâr realizasyonlarına karşı temkinli olunması gerektiğini gösteriyor.

Değişken ve serbest fonlar öne çıkıyor

Sosyal medyada bazı yatırımcıların, performansı hisse fonların gerisinde kalan fon yöneticilerine sitemde bulundukları görülüyor. Ancak yatırımcılar bu sitemlerinde pek haklı değiller. Çünkü karşılaştırdıkları fonların yapıları farklı. Örneğin hisse yoğun fon ile değişken fonu karşılaştırıyorlar. Hisse yoğun fonun yüzde 80’i hisseden oluşmalı. Dolayısıyla borsanın performansına baktığınızda bu fonların getirilerinin de yüksek olması doğal. Fonların yapılarına göre portföylerinin ağırlık oranları da değişiyor.

ŞARTLARA GÖRE DEĞİŞİYOR

Gelelim yatırımcıların olası fırtınadan hangi fonlarla korunabileceklerine. Değişken fonlar iyi seçenek. Bu fonlar, yatırımcısına piyasa şartlarına göre farklı varlıklardaki fırsatlara odaklanan bir strateji sunar. Hisse senetlerinin yanında kamu veya özel sektör bonolarına, altın gibi kıymetli madenlere yatırım yaparak portföy çeşitliliği sağlayan değişken fonlar ve hisse yoğun fonlara göre daha düşük oynaklığa sahip. Nitelikli yatırımcılara sunulan serbest fonlarda ise bir kısıtlama yok. Yani bu fonlar portföylerini günün şartlarına göre şekillendirebiliyor.