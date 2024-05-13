Son dakika... Kamuda tasarruf paketi açıklanıyor

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyla açıklanıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Mali disiplini esas alan bir siyasi yaklaşım içinde, Cumhurbaşkanımızın başkanlığını yaptığı hükümetler döneminde değişik zamanlarda on adet genelge yürürlüğe konmuştur.

Kamuda tasarruf programımız ile sadece zorunlu olmayan harcamaları azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda kamu tüketim ve yatırım harcamalarında verimliliği esas alıyoruz.

Bu bütüncül bir çerçeve ortaya koyduğumuz birbirini destekler mahiyette diğer paketler ile birlikte anlam ifade ediyor.

Birim kaynaklı daha fazla sonuç üretmeyi hedeliyoruz

Kamu hizmetlerini aksatmadan, güncel ihtiyaçlara odaklanıp önceliklendirme yaparak, birim kaynaklı daha fazla sonuç üretmeyi hedeliyoruz.

Deprem harcamalarında en küçük bir fedakarlık yapmayacağız.

Kamunun tasarruf yapması daha az bütçe açığına, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne, daha az cari açığa yol açacak.

Enflasyona belirgin sonuçları ikinci yarısında göreceğiz

OVP'nin enflasyonu düşürmeye yönelik politikalarının yıllık bazda belirgin sonuçlarını bu yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız.

Gelecek yıl yüzde 20'nin altında, 2026 yılında ise tek haneli enflasyona ulaşmakta kararlıyız.

Ortaya koyduğumuz yeni paketimiz bir yandan deprem bağlantılı çalışmalara güç verirken, diğer yandan halkımızın temel sorun olarak gördüğü enflasyon konusunda yürüttüğümüz kararlı mücadeleye katkı sunmaktadır.

Tedbirler iki aşamalı olacak

Tasarruf tedbirleri iki aşamalı olacak. Kanuni ve idari. İdari tasarruflar için, genelge yayınlayacağız. Bu hafta genelgenin tamamlanmasını planlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın onayıyla genelgeyi sunacağız. Kanuni düzenlemeler için de meclisimizde yasa çıkaracağız.

Kanun gerektirmeyen hususlar konusunda hazırlıkları son aşamaya gelmiş olan Genelge taslağını Cumhurbaşkanımızın onayına bu hafta içinde sunacağız. Kanun gerektiren hususlarda ise hazırlıklar Meclisin takdirine arz edilecektir.

Yapılacak idari düzenlemeler tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayacak bir anlayışla hazırlanmıştır.

Parti farkı gözetmeksizin tüm grupların desteğini beklediğimizi ifade etmek istiyorum.

Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

En önemli önceliğimiz hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkartmak. Enflasyonu tek hanelere düşürmek. Enflasyonla mücadelede para politikası, gelirler politikası, yapısal reformlar uyum içinde yürütülüyor.

Deprem yaralarını sardığımız dönemde kamu olarak tasarrufa gidiyoruz, harcamaları disipline alıyoruz. Geçen sene aldığımız tedbirlerle bütçe açığını yüzde 9-10'kara çıkabilecekken yüzde 5'lere çekebildik.

Kamunun tamamını kapsayacak bir paket olacak

Bu bizim ilk tasarruf çabamız da değil son da olmayacak.

Bugünkü tedbir setini geçmişten farklı kılan 3 husus var. OVP'nin özüne uygun olarak kamuda verimliliği arttırmayı hedefliyoruz. Denetleme, raporlama modelini hayata geçiyoruz. Tedbirler tüm kamuyu kapsayacak şekilde hayata geçirilecektir.

Yeşil dönüşüme kaynak aktarmamız lazım.

Yaklaşımımız mali disiplini sağlayarak ülkemizin dengelerini sağlamlaştırmak istiyoruz.

Yatırımların öncelikli alanlara yönlendirilmesi ülke geleceği açısından kritik bir değişken. Kamu maliyesi alanında birçok alanda reform yapacağız.

Kamuda tasarruf, bütçe harcamalarında disiplin, kamu harcamalarında verimlilik.

Kamu maliyesinde önümüzdeki dönem bir çok alanda reform yapacağız.

Yabancı menşeli araç alınmayacak

Harcama tedbirlerinin üç temel ekseni var; kamuda tasarruf, bütçe disiplini ve kamu yatırımlarında verimlilik.

Ambulans, savunma, güvenlik gibi zorunlu ihtiyaçlar hariç yeni araç almayı ve kiralamayı üç yıl süreyle durduruyoruz.

Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımının izne tabi tutulması ve kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeli araç kullanımına son veriyoruz.

İhtiyaç fazlası olan taşıtları tasfiye edeceğiz. Özelleştirme idaresini görevlendireceğiz.

Toplu taşıma olan yerlerde kamuda personel servisi hzimetini sonlandırmayı hedefliyoruz.

Lojman alımı, yapımı kiralanmasını süresiz kaldırıyoruz

Kamu binaları

Deprem riski olanlar hariç yeni bina yapımını 3 yıl süreyle donduruyoruz. Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz.

Doğal afet olanlar hariç yeni lojman alımı, yapımı kiralanmasını süresiz olarak kaldırıyoruz.

Lojman kiralarını ve sosyal tesis ücretlerini gözden geçireceğiz.

Kamu istihdamı

3 yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdamı sağlayacağız.

Destek personel sayısını zaman içinde azaltmayı hedefliyoruz.

Kamu esnek ve uzaktan çalışma modellerini daha geliştireceğiz.

Kamu çalışanlarının yönetim kurulu üyelik ücretlerine üst sınır getireceğiz

Bazı hususlar yasal düzenleme gerektiriyor.

İdari yapılanma

Kamuda yeni kurumlar kurulmasının önüne geçeceğiz.

Bakanlıkların yurtdışı teşkilatlarını faaliyet yoğunluklarına göre gözden geçireceğiz

Hizmet içi eğitim, yurtdışı görevlendirme giderleri: Hizmet içi eğitimler kamu tesislerinde yapılacak, otellerde değil. Yurtdışı görevlendirmeleri sınırlandırıyoruz.

Enerji ve atık yönetimi

Kamuda enerji verimliliğini daha da arttıracağız.

2024'te sokak ve cadde aydınlatması için öngördüğümüz ödenek 35 milyar lira. Bu alanda kayda değer tasarruf yapabileceğimizi düşünüyoruz.

Haberleşme iletişim giderleri

Dijitalleşme yoluyla tasarrufa gidiyoruz. Elektronik haberleşmeye geçiyoruz. Kurumsal arşivleri elektronik ortama taşıyoruz. Yayınları basmak yerine elektronik ortamda yayılmasını sağlayacağız.

Cari harcamalar

Temsilde yüzde 25 kesinti yapıyoruz. Uluslararası toplantılar gezi, kokteyl düzenlenemeyecek. Kamu kurumlarının ajanda, takvim vermesini yasaklıyoruz. Zorunlu haller hariç mobilya gibi demirbaş alımlarını 3 yıl süreyle durduruyoruz. Kamu alımlarının DMO aracılığıyla yapılmasını esas hale getireceğiz.

Harcamaların gözden geçirilmesi

2024'te tüm harcama alanlarını gözden geçireceğiz. Önümüzdeki yıldan itibaren verimsiz olanları sonlandıracağız.

Kamu yatırımları

Fiziki ilerlemesi yüzde 75'in üzerinde olan projeleri, deprem riski nedeniyle yatırım projelerini, gıda arzını arttıracak projeleri önceliklendireceğiz.

Zorunlu haller dışında kamu yatırımına yeni projeler almayacağız