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Tacirler için önemli değişiklik: Ticari Defter Mevzuatı güncellendi

Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, ticari defter mevzuatını güncelledi. Değişikliğe göre, yangın, deprem veya hırsızlık gibi durumlarda tacirler, 30 gün içinde zayi belgesi için mahkemeye başvurabilecek.

Haber Merkezi
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Tacirler için önemli değişiklik: Ticari Defter Mevzuatı güncellendi
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Tacirlerin saklamakla yükümlü olduğu ticari defterlere ilişkin mevzuatta düzenleme yapıldı.

Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının, "Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

30 gün içinde zayi belgesi için mahkemeye başvurabilecek

Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler, yangın, su baskını veya deprem gibi afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zarara uğraması durumunda, tacir, zararı öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde, ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine zayi belgesi verilmesini isteyebilecek.

Notere ibraz edilecek

Ayrıca, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda, açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilecek.

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