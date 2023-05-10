Deprem bölgesinde hayvan dağıtımı başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Merkezi'nde düzenlenen ‘Arıcılara Şeker Desteği’ programında açıklamalarda bulundu.

Afet bölgesi ilan edilen illerin Türkiye'nin stratejik öneme sahip tarımsal üretim merkezleri olduğuna dikkat çeken Bakan Kirişci, bu yüzden kırsal kesimin yaralarının sarılmasını gıda arz güvenliği noktasında önemsediklerini söyledi.

Bugün itibarıyla 11 ilde toplam 16 bin 975 ahır ve ağılın yıkıldığını kaydeden Kirişci, “Kahramanmaraş'ımızda da 2 bin 985 olarak tespit edilmiş durumda. Telef olan 8 bin 101 büyükbaş hayvanın 2 bin 228'i Kahramanmaraş'ta. Küçükbaş olarak da 70 bin 806 hayvandan 21 bin 450'i Kahramanmaraş'ta. Kanatlı hayvanlarla ilgili çok büyük bir kaybımız yok il olarak ama hasarlı arılı kovan noktasında 13 bin 691 arılı kovanımızın 3 bin 223'ü Kahramanmaraş'ta tespit edilmiştir. Afet bölgesi, hayvancılığımızın yüzde 17'sini oluşturmaktadır. Bundan dolayı da 11 il adına önemli bir sorumluluğumuzun olduğunun farkındayız. Hayvansal üretimde üreticilerimizin uğradığı zararların tamamını telafi etmek için hayvan dağıtımına da yakında başlayacağız." dedi.

“11 ilde toplam 8,2 milyar liralık destek verdik”

Depremzede çiftçilerin hayvansal üretime yönelik ihtiyaçlarının giderildiğini ve bundan sonra da giderilmeye devam edileceğinin altını çizen Kirişci, bu kapsamda16 bin ton yem ve 16 bin 539 hayvan çadırı dağıtılarak 130 bin ton süt toplandığını ifade etti.

Çiftçilerin her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Kirişci, şunları kaydetti: “2022'den itibaren biz desteklemelerin bir bölümünün ayni olarak yapılmasını gündeme getirmiştik ama 11 ilimizde depremin kendi doğası gereği, depremden kaynaklı olarak siz üreticilerimizin bir telaşa girmemesi adına biz bunu tekrar 11 ilimiz için nakdiye çevirdik. Böylelikle de 1 yıl boyunca alacakları tüm destekleri de öne çekerek peşin olarak ödemiş olduk. 11 ilde toplam 8,2 milyar liralık destek verdik. Türkiye geneli verdiğimiz destek de 57,6 milyar liraya ulaştı."

“Şeker dağıtımını hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz”

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın arı yetiştiriciliği ve bal üretimi ile ilgili desteklerinin olduğunu anımsatan Kirişci, bölge ekonomisi içinde arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin kendileri için vazgeçilmez olduğunu aktardı. Kirişçci, devamında şunları kaydetti: “Deprem afeti nedeniyle lojistik imkanların kısıtlı olması, ağır geçen kış şartlarında arıların ihtiyaç duyduğu besini temin edilebilmesi adına şeker önemli bir besin kaynağıdır. Biz de bundan hareketle yetiştiricilerimizin taleplerine kulak kabarttık, sessiz kalmadık. Bütçesini ayarladık ve yüzde 100 hibeli olarak şeker dağıtımının kararını aldık. 12 ilimizdeki 10 bin 328 arıcımızın 1 milyon 340 bin arılı kovanı için 5 bin ton besleme şekeri dağıtımına 28 Nisan itibarıyla başladık. Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta 1180 arıcımızın sahip olduğu yaklaşık 105 bin kovan için 7,2 milyon lira değerindeki toplam 424 ton şeker dağıtımını hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz."