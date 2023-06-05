Dolar 21,17'yi euro 22,64'ü gördü
Dolar euro kaç lira? Dövizde rekor artış yaşandı. Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL ilk kez 21 seviyesini aşarak 21,17'yi gördü. Euro/TL de hızlı bir yükselişle 22,64 seviyesine kadar yükseldi.
Ekonomi yönetimi değişti. Piyasaların gözü dolar ve euroda. Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı?
Seçimlerin ardından piyasalarda yükseliş beklenirken, 5 Haziran Pazartesi günü dolar ve euro haftayı yeni rekorlarla açtı. Dolar hareketli geçmesi beklenen haftaya 21.08 seviyelerinde başladı. Kur gece sığ piyasada 21,38 seviyelerini gördü.
Bir süredir 22 TL'nin üzerinde işlem gören euro bugün tarihi rekorunu yeniledi. Euro sabah 22,60 seviyelerinde güne başladı, 22,64 seviyesini gören euro rekorunu tazeledi.