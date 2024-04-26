Bakan Şimşek: Enflasyonda ilave adımlar atacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Bakan Şimşek, "Dezenflasyona geçiş için para politikasında bir normalleşme süreci gerekiyordu, bunu şu anda Merkez Bankamızın ifadesiyle başarmış durumdayız" şeklinde belirtirken; "Dezenflasyonu destekleyecek ilave adımlar atacağız, daha çok maliye politikası ve yapısal reformlar alanında olacak" dedi.

Kamuda tasarrufun 2024'ün ikinci yarısında devreye gireceğini söyleyen Şimşek, "Bu sene harcama ayağına odaklanacağız. Harcamaların gözden geçirilmesi bir süreç işi, tasarruf konusunda çalışmalarımızı nihai bir noktaya getirdik, yakında bazı hususları paylaşacağız ve gereken adımları atacağız" dedi.

Bakan Şimşek, "Enflasyon yıllık olarak yaz aylarında baz ve programın etkisiyle çok hızlı düşecek. Piyasanın enflasyon beklentileriyle hedeflerimiz arasındaki fark yaz aylarında kapanacak" şeklinde kaydetti.

Şimşek, rating kuruluşlarının Türkiye değerlendirmeleriyle ilgili olarak, "Programın güçlü uygulanmasının devamıyla birlikte Türkiye'nin kredi notuna artış geleceğine inanıyorum" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Küresel ekonomik görünümde Türkiye lehine daha olumlu bir arka plan var.

Program çalışıyor

OVP'yi güçlü bir şekilde uyguluyoruz, program çalışıyor, arzulanan sonuçları veriyor, programı güçlendireceğiz, Türkiye'nin makroekonomik sorunlarını çözmekte son derece kararlıyız.

En büyük önceliğimiz fiyat istikrarı ve onu destekleyici şekilde mali disiplin.

Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve yeni sanayi politikası öne çıkacak. Sürdürülebilir yüksek büyüme fiyat istikrarıyla mümkündür.

İlave adımlar atacağız

Dezenflasyon bu yılın ikinci yarısında başlayacak. Dezenflasyona geçiş için para politikasında bir normalleşme süreci gerekiyordu, bunu şu anda Merkez Bankamızın ifadesiyle başarmış durumdayız. Dezenflasyonu destekleyecek ilave adımlar atacağız, daha çok maliye politikası ve yapısal reformlar alanında olacak

Enflasyonla mücadele zaman alıyor

Enflasyonu sıkı para, maliye politikası, hedeflerle uyumlu bir gelirler politikası, yapısal dönüşüm ve verimlilik artışı ile düşüreceğiz, sonuçları yılın ikinci yarısında almaya başlayacağız.

Faizin durduğu yere oranla para politikası daha sıkı bir durumda.

Bütçe açığını yüzde 3'ün altına çekeceğiz

Bu sene de deprem harcamaları ön planda ama biz önümüzdeki seneden itibaren deprem harcamaları dahil bütçe açığını ciddi bir şekilde yüzde 3'ün altına çekeceğiz.

Kamuda tasarruf 2024'ün ikinci yarısında devreye girecek

Bu sene harcama ayağına odaklanacağız. Harcamaların gözden geçirilmesi bir süreç işi, tasarruf konusunda çalışmalarımızı nihai bir noktaya getirdik, yakında bazı hususları paylaşacağız ve gereken adımları atacağız.

Kamuda tasarruf 2024'ün ikinci yarısında güçlü bir şekilde devreye girmiş olacak.

Türkiye'nin kırılganlığını azaltacağız

Kayıtdışılık ile ilgili eylem planı açıklamayacağız, uygulama yapacağız, Hazine ve Maliye Bakanlığı çok güçlü bir şekilde sahada olacak.

Şoklara karşı Türkiye'nin kırılganlıklarını azaltacağız.

Büyümede geçici yavaşlama olabilir

Geçici olarak büyümede yavaşlama olabilir ama bizde hem büyüme potansiyeli güçlenecek, hem de büyüme performansı dünyaya oranla orta-uzun vadeli perspektifte çok güçlü şekilde seyretmeye devam edecek.

Büyüme sorunumuz yok ama büyümenin kompozisyonunu değiştirmekte kararlıyız. Dezenflasyon sürecinde büyüme bir miktar yavaşlayabilir, bunu biz geçici bir dönem olarak görüyoruz.

Cari açık yüzde 2,5'in altında olacak

Sürdürülebilir cari açık aslında dezenflasyon programımızın bir çıktı. Cari açığın milli gelire oran olarak yüzde 2,5'un altına çekilmesidir. Sıkı maliye, sıkı para politikası kalıcı düşük cari açığı getirecek.

Cari açık yüzde 4 civarında. Altının katkısı 2,3 puan. Cari açığın yarısından fazlası altın ithalatından kaynaklı. Çok büyük ihtimalle cari açık 2,5'un altında olacak.

Nükleer santralin devreye girmesiyle dışa bağımlılık azalacak

Enerjide dönüşüm önemli bir alan; Bu sadece dünyada moda olduğu için değil, Türkiye için bir zaruret.

Önümüzdeki 10 yıl içinde yenilebilir enerjiye 100 milyar dolarlık bir yatırım olacak. Nükleer santralin devreye girmesiyle birlikte dışa bağımlılık büyük oranda azalmış olacak.

Önümüzdeki yıllarda belki ülkemizin yüzde 20-25 ihtiyacını Türkiye'de üretilen doğal gaz ve petrolden karşılayabileceğiz.

Ekonomide dengelenme başladı

Çok büyük ihtimalle ilk çeyrekte net ihracatın katkısı pozitife dönecek.

Yılın ikinci yarısından itibaren iç talep yumuşarken, dış talepteki toparlanmayla birlikte net ihracat pozitife dönecek, büyümede yumuşak bir geçiş yaşayacağız ama makul düzeyde kalacak ve dezenflasyon süreci başlamış olacak.

Ekonomide dengelenme başladı, programın çalıştığının en güzel gösterge budur, önümüzdeki çeyreklerde çok daha net bir şekilde ortaya çıkacak

Türkiye'nin dış kaynak ihtiyacı azalıyor.

Rezervlerde toparlanma var

Net portföy girişinde de artış var. Haziran 2023 - Şubat 2024 17 milyar dolar portföy girişi var. Türkiye'nin kaynak girişi bol. Uluslararası bankalardan kaynak da net bazı artıda. Uzun bir aradan sonra bankalarımız ilk defa uzun vadeli kaynağı küresel piyasalardan devşirmeye başladılar.

Rezervlerde bir toparlanma var; Tabii ki bu bir süreç işi. Rezervlerde arzuladığımız yerde değiliz, biriktirmeye devam edeceğiz.

Piyasanın enflasyon beklentisiyle hedeflerimizdeki fark kapanacak

Enflasyon yıllık olarak yaz aylarında baz ve programın etkisiyle çok hızlı düşecek. Piyasanın enflasyon beklentileriyle hedeflerimiz arasındaki fark yaz aylarında kapanacak.

Rating kuruluşlarının yöneticileriyle toplantılar yapacağım

Bütün kredi derecelendirme kuruluşları "Bu program sayesinde notu artıracağım" diye pozitif görünüme geçtiler, yetmedi bir kuruluş notumuzu hem artırdı hem pozitife çevirdi.

Pazartesi günü bütün bu rating kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle çok kapsamlı ayrı ayrı toplantılar yapacağım.

Programın güçlü uygulanmasının devamıyla birlikte Türkiye'nin kredi notuna artış geleceğine inanıyorum.