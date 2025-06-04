Gıdanın geleceği kadın eliyle şekilleniyor

EWA (Empowerng Women in Agrifood), tarım ve gıda sektöründe erken aşama kadın girişimcileri desteklemeyi amaçlayan 6 aylık bir kuluçka programı. EWA Programı bu yıl Anadolu Efes iş birliğiyle gerçekleşiyor ve daha geniş bir etki alanına ulaşıyor. Anadolu Efes’in programa dahil olmasıyla birlikte bu yıl 10 değil, 15 kadın girişim desteklenecek.

EWA(Empowerng Women in Agrifood), tarım ve gıda sektöründe erken aşama kadın girişimcileri desteklemeyi amaçlayan 6 aylık bir kuluçka programı. Program; tarım ve gıda sektöründeki girişimciler arasında kapsayıcılık ile çeşitliliği teşvik etmek ve kadın merkezli girişimleri artırmak amacıyla kurgulandı. EWA Programı bu yıl Anadolu Efes iş birliğiyle gerçekleşiyor ve daha geniş bir etki alanına ulaşıyor. Anadolu Efes’in programa dahil olmasıyla birlikte bu yıl 10 değil, 15 kadın girişim desteklenecek. FoodBack Platformu Kurucu Ortağı Tuğçe Ergün Cireli’nin ifade ettiği gibi, bu sadece sayısal bir artış değil, aynı zamanda girişimcilere daha güçlü bir ağ, daha fazla kaynak ve daha fazla iş birliği fırsatı sunulacağı anlamına geliyor. Girişimler, Anadolu Efes ile yakın temas kurma ve birlikte pilot projeler geliştirme şansı elde edecek. Bu sayede fikirlerini sadece kâğıt üzerinde değil, sahada test etme, ölçekleme ve gerçek dünyada etki yaratma fırsatı bulacaklar. FoodBack Platformu Kurucu Ortağı Tuğçe Ergün Cireli ile kadınların tarım ve gıda girişimciliğindeki rolünü ve konumunu konuştuk.

Kadınlar için önemli bir dayanışma alanı

"EWA programı bu alanda erken aşama kadın girişimciler için özel olarak tasarlanmış tek program. Amacımız kadınların inovasyon yaparken kendilerini daha özgüvenli hissetmeleri, gereken desteklere ulaşmaları ve iş geliştirirken alanında uzman kişilerden destek alarak daha rahat ilerlemeleri. EWA bir kadın girişimcilik programı olmasının yanı sıra çok önemli bir dayanışma alanı kadınlar için. Bugüne kadar mezun olan 50 kadın farklı mecralarda hep bir arada bizimle ve birbirleriyle iletişim halindeler. Açılan programlar, meraklı yatırımcılar, global fırsatlar konusunda birbirlerini haberdar ediyorlar ve birlikte hareket ediyorlar. Eğitimler ve mentorluk çok önemli ama kadınlara böyle bir alan sağlamanın EWA’nın en önemli faydası olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda WE Lead Food adında farklı bir program düzenliyoruz. Bu program uluslararası bir kadın liderlik programı biz de Türkiye ayağında workshoplar ve eğitimler düzenleyerek daha geniş bir kadın kitlesine hem etki yaratma konusunda destek veriyoruz hem de onları bu global programın parçaları olmaları için destekliyoruz. Bugüne kadar WE Lead Food Türkiye programına 100’ün üzerinde kişi katıldı ve dijital pazarlama, etki ölçümü, finansal planlama gibi farklı konularda önemli eğitimler aldılar.”

Tarım ve gıdada inovasyon ihtiyacı büyük

Tarım ve gıda sektörü inovasyon ihtiyacı çok olan ama değişime de dirençli bir sektör. Bu yüzden de aslında genel olarak girişimciler için zorlu bir alan. Fakat yaratılan etkiler dünyada o kadar göz önünde ki, gittikçe daha çok girişimcinin bu alanda çalıştığını görüyoruz. Kadınlar özelinde en büyük problemler Ar- Ge süresinin uzun olması ile ortaya çıkıyor. Yapılan işler uzun süren Ar- Ge süreçleri ve büyük finansman istiyor fakat ne yazık ki ülkemizde kadınların yatırım alması oldukça zor. Verileri incelediğimizde oyun, finans gibi alanlarda kadın girişimcilerin yatırım alma oranı artarken bizim sektörümüzde hala çok düşük olduğunu görüyoruz. Kamusal destekler bu anlamda kadın girişimcilere fayda sağlıyor. Yatırımcıların karşısına çıkmadan önce ürün ve hizmetlerinin prototipini yapabilmeleri için bu desteklerden faydalanmalarını öneriyoruz. Tarım teknolojilerinin genel olarak erkek egemen ilerlediğini görüyoruz orada da konu iş geliştirilen kitlenin genel olarak erkek olması ve iş yapış şekillerinde kültürel olarak erkek yöneticilere alışkın olmaları. Bu kültürel engelin de zamanla aşılacağına inanıyoruz. Kadın girişimcilere EWA gibi dayanışma sağlayacakları ve mentörlar ile çalışarak işlerini geliştirebilecekleri programlara katılmalarını mutlaka tavsiye ediyoruz. Girişimlerin gıdanın tedarik zincirinde herhangi bir alanda çözüm üretmesi bizim için yeterli, oldukça geniş bir etki alanımız var. Mutlaka yaşanılan bir soruna çözüm üretmelerini, etki odaklı olmalarını ve teknoloji kullanmalarını bekliyoruz. İş modellerinin sürdürülebilir hale gelmesi için biz gerekli desteği veriyoruz. Yarattıkları çözümü düşünürken global bir bakış açısıyla bakmalarını istiyoruz."

Kadın girişimciler yeniliklere açık

"Foodback olarak biz her sene bir trend raporu üzerinde çalışıyoruz ve tüm yenilikleri takip ederek girişimciler ve öğrenciler ile farklı programlar aracılığı ile bir araya gelerek anlatıyoruz. 2018’den beri EIT (European Innovation and Technology) Food gibi dünya devi bir gıda fonunun Türkiye hub’ı olduğumuz için bu dijital dönüşümün global olarak içerisinde yer alıyoruz. Bu sayede kurumları, akademiyi ve girişimcileri bir araya getirerek yeni dünya düzeninde etki yaratacak fikirlerin hayata geçmesi için çalışıyoruz. Kadın girişimcilerin araştırmacı ve yeniliklere açık olduklarını ve en önemlisi de farklı partnerlerle iş geliştirmeye yatkın olduklarını söyleyebiliriz. Bu esneklik girişimlerin hızlı yol katetmelerine ve çağımıza uygun işler geliştirmelerine fayda sağlıyor.”

Kurumlar girişimciler ile iş geliştirmeye yatkın olmalı

“Kurumların girişimciler ile iş geliştirmeye çok daha yatkın olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Ne kadar çok sektörel paydaş girişimciler ile daha fazla iş geliştirmeye açık olursa herkes o kadar daha çok fayda sağlayacaktır. Kurumlar artık gençleri iş yerlerine çekmek konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu değerli kadın girişimciler etki odaklı düşünen, teknoloji kullanabilen, inovatif kişiler ve bu kişilere kamu ve kurum daha hızlı büyümeleri için destek olurlarsa yeni işler yaratılacak ve daha efektif çözümlerle sektör daha hızlı dönüşecek."