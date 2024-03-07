Döviz mevduatı 896,50 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 176 milyar 351,7 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 Mart ile sona eren haftada 175 milyar 455,20 milyon dolara geldi.



Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 16,10 milyon dolar artarak 104 milyar 46,60 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 912,60 milyon dolar azalarak 71 milyar 408,60 milyon dolara geriledi.



Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 262 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 631 milyon dolar yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 893 milyon dolar düşüş gösterdi.