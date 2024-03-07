Döviz mevduatı 896,50 milyon dolar azaldı
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 896,50 milyon dolar düşüş gösterdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 176 milyar 351,7 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 Mart ile sona eren haftada 175 milyar 455,20 milyon dolara geldi.
Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 16,10 milyon dolar artarak 104 milyar 46,60 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 912,60 milyon dolar azalarak 71 milyar 408,60 milyon dolara geriledi.
Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 262 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 631 milyon dolar yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 893 milyon dolar düşüş gösterdi.