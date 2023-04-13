Düğünler ertelendi ama zam beklentisi alışverişi öne çekti

Leyla İLHAN

Her yıl 550 binden fazla çiftin evlendiği Türkiye’de düğün sezonu başladı. Deprem nedeniyle düğünlerde ertelemeler olsa da hem enfl asyondan hem de seçim sonrası beklenen döviz kurundaki artıştan korunmak isteyen çiftler alışverişi 6 ay öne çekti. Piyasada hareketlilikle birlikte düğün paketlerinin de fiyatları artmaya başladı. Fiyatlarda geçen yıla göre ortalama yüzde 50 artış gözlenirken ev kiralama, mobilya, beyaz eşya ve züccaciye giderlerinden oluşan bir düğün paketinin maliyeti 165 bin TL’ye çıktı.

Enflasyonist ortam nedeniyle talep öne çekildi

MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, deprem ve akabindeki sel felaketleri nedeniyle düğünler ötelenmiş olsa da alışverişin en az 6 ay öncesinden yapılmaya başlandığını söyledi. Enfl asyonist ortam nedeniyle talebin öne çekildiğini kaydeden Çalışkan, “Mobilyada artış enfl asyon sepetinin altında ancak artış beklentisi ve seçim sonrası belirsizliği talebi öne çekti. Geçtiğimiz yıllara göre daha hareketli bir dönem geçiyor” diye konuştu. Çalışkan geçen yılın aksine hammadde sıkıntısı çözüldüğü için teslimatta da sıkıntı yaşanmadığını kaydetti.



Fiyatlar hakkında da bilgi veren Koray Çalışkan, bütçeye ve zevke göre değişmekle birlikte oturma, yemek ve yatak odası takımlarından oluşan bir paketin 50 bin TL’den başlayıp, milyon TL’lere kadar çıkabildiğini söyledi. Seçim sonrasında herkesin kurda bir hareketlenme beklediğine dikkat çeken Çalışkan, “Kısacası seçim sonrasında mobilyaya zam kapıda. Bu yüzden ihtiyacı ertelemeden, en uygun fiyata alışveriş yapmak için en doğru zamandayız” dedi.

Gümrük vergisi ve dolar kuru etkisi

23 Nisan’da uygulamaya girecek gümrük vergisi nedeniyle elektrikli küçük ev aletleri satışlarında yoğunluk yaşandığını belirten İSTOÇDER Başkanı Ahmet Acar da “Ayrıca seçimden sonra kurdaki hareketlenme beklentisi de alışverişleri öne çekti” dedi. Fiyatlara da değinen Acar, “Her şeyin dahil olduğu düğün paketleri minimum 15 bin TL’den başlıyor. Böyle bir fiyatın içerisinde yemek takımı, çatal bıçak takımı ve tost makinesi, çay-kahve makinesi gibi elektrikli küçük ev aletlerinin bulunduğu ürünleri kapsıyor” bilgisini verdi.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, geçen yıl ev kiralama, boya badana ve taşınma için yaklaşık 20 bin TL gerekirken, bu yıl bu rakamın 40 ila 50 bin TL’lere çıktığını söyledi.

Evinizi seçerken bunlara dikkat edin

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa, yuva kurma hazırlığındaki çiftlere şu önerilerde bulundu:

● Bütçenize en uygun evi seçin, çalışıyorsanız işyerinize yakın olmasına dikkat edin.

● Alıştığınız sosyal çevreye uygun olup olmadığını değerlendirin.

● Deprem yönünden riskli olup olmadığını öğrenin, sonrasında bina riskli çıkarsa boşaltmak zorunda kalırsınız. Depozito, taşınma ve boya-badana masrafl arı boşa gidebilir.

Airfryer düğün paketine girdi

Züccaciye sektöründe en çok Anneler Günü ve düğün zamanlarında alışveriş yapıldığını belirten İSTOÇDER Başkanı Ahmet Acar, “Geçen seneye göre aynı hızda gidiyor. Çünkü ne olursa olsun düğünler devam ediyor. Bu da alışverişlere yansıdı” dedi. Acar bu yıl özellikle zamandan tasarruf sağlayan ve sağlıklı yemek pişirme imkanı tanıyan airfryer’lara yoğun bir ilgi olduğunu vurguladı.