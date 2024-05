Son dakika... Türkiye’nin tahmini 2024-2025 fındık rekoltesi 785 bin ton

Takip Et

Veysel AĞDAR

Türkiye’nin 2024-2025 sezonu tahmini fındık rekoltesi 785 bin ton olarak açıklandı. Geçen sezona açıklanan tahmini rekolteye göre bu yıl 25 bin ton düşüş var. 7 Mayıs’ta Kanada’da başlayan 41. Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi’nde (International Nut and Dried Fruit Council-INC), 4. gününde bugün fındık üreten ülkelerin 2024-2025 sezonunda toplam rekoltesi 1 milyon 349 bin 200 ton olarak açıklandı. Bunun yüzde 58,19’u 785 bin ton üretimi ise Türkiye’den.



INC’de açıklanan verilere göre 2023-2024 sezonundan devreden 151 bin 400 ton stoklarla birlikte dünya genelinde toplam beklenen tahmini rekolte 1 milyon 500 bin 600 ton. Geçen sezona göre 86 bin 600 ton artış var. INC 2023-2024 sezonu için 1 milyon 262 bin 600 ton rekolte açıklamıştı.



Kongrede açıklanan rakamlarla Türkiye, fındık üretiminde 785 bin ton üretimle ilk sırada yer alırken, ikinci sırada 139 bin 400 tonla İtalya, üçüncü sırada da 87 bin 500 tonla ABD yer alıyor. INC verilerine göre, geçen yıldan devreden 135 bin ton stokla birlikte Türkiye’nin toplam fındık rekoltesi 2024-2025 sezonu için 920 bin ton olacak.

Konu ile ilgili EKONOMİ’ye açıklamada bulunan fındık brokeri ve üreticisi Osman Çakmak rakamların tahmini olduğunu Türkiye’de bu sezon fındık bahçelerinde görülen kahverengi kokarca zararlısı ve olumsuz hava şartları nedeniyle rekolte de sapmaların olabileceğini söyledi.

INC’de açıklanan tahmini rekolte