3 çocuğu olan kadınlara memurluk teklifi Meclis’e sunuldu! KPSS şartı aranmayacak

Türkiye'nin nüfusun artırılmasına yönelik teşviklere hız verildi. Hükümetin 3 çocuk politikasının devamı niteliğinde teşvikler ailelere sunuluyor. Çocuğu olanlara maaş bağlanması, otomobil alımında Togg'un indirim yapma hazırlığı gibi özendirici teşvikler hayata geçiriliyor.

İlerleyen yıllarda nüfus yaş ortalaması ve nüfusun azalmasının etkilerinin olumsuz yansımalarının yaşanmaması için teşviklerin devam etmesi bekleniyor.

Kadınlara memurluk teklifi Meclis’e sunuldu

NTV'nin haberine göre, Meclis'e ise nüfusun artırılmasına yönelik yeni bir teklif geldi.

Kanun teklifiyle Türkiye'nin doğurganlık seviyelerinin düşmesinin önüne geçilmesi için üçüncü çocuğunu doğuran kadınlara kamu kurumlannda iş hakkı tamnması amaçlanıyor.

Şartlar belirlenecek

3 çocuk şartını sağlayan kişiler için Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmayacak. Ancak atanacak kişilerin, atanacakları kadro veya pozisyonlar için sınavlara ilişkin hükümler hariç olmak üzere başvuru usul ve esasları ile görevlendirilecek kurumlar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynaklan Ofisi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ortaklaşa belirlenmesi bekleniyor.

Adayların yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması, kamu hizmetinden yasaklı olmaması ve genel sağlık şartlarını taşıması gerekliliği istenecek.

Kura usulü belirlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen hak sahiplerinin ataması kura usulü ile kamu kurumlarına yerleştirilmesi yoluyla yapılması bekleniyor.

Atama teklifinin yapılması ile birlikte diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın, kadro ve pozisyonlar tahsis edilmiş olacak.

Bir defa kullanılabilecek

Bu kanun kapsammda bir defa atama hakkı kullanılabilecek.

Hangi görevlere atanacaklar?

Öğrenim durumu esas alınarak, hak sahiplerinin atama teklifleri şöyle yapılması bekleniyor:

İlkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunları: Hizmetli ünvanlı kadro ve pozisyonlara.

Ortaöğretim ve yükseköğretim mezunları: Öğrenim durumlarına uygun memur ünvanlı kadro ve pozisyonlara

İşçi statüsünde istihdam edilecek olanlar için sürekli işçi ünvanlı kadrolar kullanılacak.

Atama işlemleri, teklifin kamu kurumuna ulaşmasından itibaren 30 gün içinde tamamlanması hedefleniyor. Atama onayı alınmasına rağmen göreve başlamayanlar ya da başladıktan sonra herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar kanun kapsamında yeniden istihdam edilmeyecekler.

Teklif TBMM Komisyonu'nda

İlgili teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.