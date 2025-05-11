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Bakanlıktan tasarruf tedbirlerine sıkı denetim! 2 bin 160 aykırı işlem tespit edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuda mali disiplinin sağlanmasına yönelik olarak uygulamaya koyduğu tasarruf tedbirleri çerçevesinde, 145 kamu idaresine bağlı 1.279 harcama birimini denetledi ve 2.160 aykırı işlem tespit etti.

Haber Merkezi
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Bakanlıktan tasarruf tedbirlerine sıkı denetim! 2 bin 160 aykırı işlem tespit edildi
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Bakanlıktan alınan bilgilere göre, kamuda mali disiplinin güçlendirilmesi, tasarruf bilincinin artırılması ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi amacıyla başlatılan tasarruf tedbirlerine yönelik denetimler kesintisiz olarak devam ediyor.

Bu kapsamda, geçen yıl 145 kamu idaresine bağlı 1.279 harcama biriminde denetimler yapıldı ve yapılan incelemeler sonucunda tasarruf tedbirlerine aykırı olarak 2.160 işlem tespit edildi.

Raporlar, konsolide edilerek Cumhurbaşkanlığına sunuldu

Tespit edilen aykırılıklar raporlandı ve sorumlular hakkında gerekli yaptırımların uygulanması için ilgili idarelere gönderildi. Ayrıca, idareler bazında düzenlenen raporlar, konsolide edilerek Cumhurbaşkanlığına sunuldu. Bunun yanında denetlenen her bir idareden, aykırılıkların giderilmesi ile ilgili yaptıkları işlemler ve aldıkları önlemler hakkında geri bildirim istendi.

Aykırı ve izin alınmadan yapılan harcamalar saptandı

Denetimlerde, 15 Mayıs 2024 tarihli tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Genelgesi'ne aykırı ve izin alınmadan yapılan harcamalar saptandı.

Çok sayıda kamu idaresinde vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluşlara ait taşıtların kamu kurum ve kuruluşlarınca izin alınmadan kullanıldığı da tespit edildi. Bakanlıkça, bu yıl da denetimlere 157 kamu idaresinde devam edilecek.

"Maliye politikasındaki disiplinli duruş devam ediyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçen yıl başlattıkları "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" sürecinin devam edeceğini belirterek, maliye politikasındaki disiplinli duruşu sürdürdüklerini vurguladı.

Harcama kontrolleri sayesinde, kayda değer tasarruf sağladıklarına işaret eden Şimşek, "Bakanlığımız, kamu idarelerince tesis edilen işlemlerin sonuçlarını hassasiyetle takip ediyor. Kamu mali yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik ve etkinlik ilkeleri doğrultusunda, tasarruf tedbirlerine ilişkin denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürecek, mali disiplinin pekiştirilmesi için gerekli tüm adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

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