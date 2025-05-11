İtalyan şef Claudio Chinali’den Chef’s Table
14 Mayıs’ta Terrazza Italia’da düzenlenecek Chef’s Table etkinliğinde, Palanga Çiftliği’nin doğal ürünleriyle hazırladığı et ağırlıklı özel menüyü sunacak.
İtalyan geleneğini yerel lezzetlerle buluşturan Şef Claudio Chinali, 14 Mayıs Çarşamba akşamı Terrazza Italia’da düzenlenecek Chef’s Table etkinliğinde gastronomi tutkunlarına özel bir deneyim sunacak. Sanatçı ve Palanga Çiftliği Kurucusu Kutluğ Ataman’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek gecede, mevsimin en taze ürünleriyle hazırlanan sürpriz bir menü sunulacak.
Türkiye’de silvopastoral tarım yöntemiyle doğal ortamda, yapay yem kullanılmadan yetiştirilen Palanga Çiftliği etleri, bu özel gecenin menüsünde öne çıkacak.