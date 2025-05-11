Pera Film’den sanat ve sinema buluşması: Marcel Dzama evrenine yolculuk

Pera Film, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin Marcel Dzama: Ay Işığıyla Dans sergisine paralel olarak, Belçika Kraliyet Film Arşivi (CINEMATEK) iş birliğiyle “Sanatçıların Sineması” başlıklı yeni bir film programı başlatıyor. 16 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek program, Dzama’nın düşsel ve sürreal evrenini Belçika sinemasının deneysel ve disiplinlerarası örnekleriyle harmanlayarak sinemaseverlere özel bir deneyim vadediyor.

Köprü kuruyor

Program, Dzama’nın çevresel duyarlılık, müzik, dans ve gerçekle düşü birleştiren anlatım temalarını yansıtan filmleri bir araya getiriyor. Belçika sinemasının avangart ruhunu ve yaratıcı mirasını izleyiciyle buluşturan seçki, Cinamatek’in zengin arşivinden özel olarak derlendi. Dzama’nın masalsı estetiğiyle Belçika sinemasının yenilikçi ruhu arasında kurulan bu diyalog, sanat ve sinema arasındaki sınırları bulanıklaştırıyor.

Harpya

Üç bölümlük şölen

Program, üç bölümden oluşan zengin bir seçki sunuyor:

Kısa Film Seçkisi-1: Belçika sinemasının avangart öncülerinden Charles Dekeukeleire’nin Boks Maçı, Henri Storck’un Güzel Gözlerin İçin, Henri d’Ursel’in sürrealist eseri İnci ve Ernst Moerman’ın Bay Fantômas filmleri, müzisyen Ekin Fil’in canlı performansıyla izleyiciyle buluşuyor. (16 Mayıs Cuma, 20.00)

Kısa Film Seçkisi-2: Luc de Heusch’un sanat belgeseli Magritte ya da Nesneler Üzerine Bir Ders, René Magritte’in ev filmleri, Raoul Servais’in animasyon klasiği Harpya ve Edmond Bernhard’ın sinemasal şiiri Pazar bu bölümde yer alıyor. (28 Mayıs Çarşamba, 19.00; 13 Haziran Cuma, 19.00)

Uzun Metraj ve Belgesel Seçkisi: André Delvaux’nun gerçekle hayali iç içe geçiren Saçını Kestiren Adam (18 Mayıs Pazar, 15.00; 11 Haziran Çarşamba, 19.00), Pierre Levie’nin doğaya saygı duruşu Büyük Set Resifi (17 Mayıs Cumartesi, 15.00; 25 Haziran Çarşamba, 19.00) ve Chantal Akerman’ın müzik ve dansla bezeli şiirsel filmi Tüm Bir Gece (17 Mayıs Cumartesi, 17.00; 13 Haziran Cuma, 20.30) Dzama’nın evrenine sinemasal bir selam gönderiyor.

Büyük Set Resifi

Sanatçıların Sineması, izleyicileri Dzama’nın düşsel dünyasıyla Belçika sinemasının deneysel mirası arasında sezgisel bir yolculuğa çıkarıyor. Gösterimler, indirimli müze giriş biletiyle izlenebilecek. Biletler Biletix üzerinden veya Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir. Yasal düzenlemeler gereği, aksi belirtilmedikçe tüm gösterimler 18+ uygulamasına tabidir.