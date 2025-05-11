Müzeler Haftası’nda ücretsiz sanat şöleni

Müzeler Haftası kapsamında, Türkiye’nin İş Bankası’nın koleksiyonuna ev sahipliği yapan Resim Heykel Müzesi ücretsiz gezilebilecek. Ayrıca, uzman akademisyenlerin seminerleri ile “Arka Kapak” ve “Seza Sinanlar Uslu ile İz Sürüyoruz” gibi sevilen BlackBox etkinlikleri de ücretsiz olacak. Etkinliklere katılım için Biletix üzerinden rezervasyon yapılması gerekiyor.

“Füreya’nın panoları”

18 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te, Prof. Dr. Y. Selçuk Şener, çağdaş seramik sanatının öncüsü Füreya Koral’ın Türkiye İş Bankası Ayaspaşa Şubesi’ni süsleyen ve müzede sergilenen 100 parçalık seramik panosunu anlatacak. Şener, eserin restorasyon sürecinin detaylarını paylaşacak.

“Arka Kapak: Semaver”

20 Mayıs Salı 17.00’de, gazeteci Emrah Kolukısa’nın moderatörlüğünde düzenlenecek “Arka Kapak” etkinliğinde, yazar Yekta Kopan ile Sait Faik Abasıyanık’ın sanat yaşamı ve ilk öykü kitabı Semaver konuşulacak.

“Unutulmuş Heykeltıraş”

21 Mayıs Çarşamba 14.00’te, Seza Sinanlar Uslu’nun “İz Sürüyoruz” seminerinde, 1940’lı yıllarda İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenim görmüş heykeltıraş Türkân Tangör’ün kaybolmuş eserleri ve hayat öyküsü mercek altına alınacak.

“Restorasyonda Rötuş"

22 Mayıs Perşembe 14.00’te, Doç. Cemile Kaptan, restorasyonun tartışmalı tekniklerinden rötuşu ele alacak. Kaptan, “Restoratör sanatçı değildir, yoktan var etmez” diyerek, eserin orijinalliğine saygı çerçevesinde müdahalenin sınırlarını anlatacak.