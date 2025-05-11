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18. ODTÜ Uluslararası Klasik Gitar Festivali

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, Hollanda Büyükelçiliği ve Radyo ODTÜ katkılarıyla gerçekleştirilen festival, 13 Mayıs’a kadar sürüyor.

Haber Merkezi
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18. ODTÜ Uluslararası Klasik Gitar Festivali
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Ankara’nın en köklü klasik gitar etkinliklerinden biri olan 18. ODTÜ Uluslararası Klasik Gitar Festivali, 13 Mayıs tarihine kadar ODTÜ’de müzik tutkunlarını ağırlıyor. ODTÜ Klasik Gitar Topluluğu’nun 50. yılında düzenlenen festival, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, Hollanda Büyükelçiliği ve Radyo ODTÜ’nün katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Festival, dünyaca ünlü gitaristler Irina Kulikova ve Dimitri Illarionov’un yanı sıra Türkiye’den Onur Yılmaz ve Cem Çeliksırt’ın büyüleyici konserlerine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, usta gitaristlerin genç müzisyenlerle deneyimlerini paylaştığı ustalık sınıfları, çeşitli atölyeler ve etkinlikler müzikseverlere zengin bir program gerçekleştiriliyor.

Festivalin kapanışında, ODTÜ Klasik Gitar Topluluğu’nun 50. yılına özel “50. Yıl Konseri ve Belgesel Gösterimi” düzenlenecek. Etkinlikte, topluluğun tarihini anlatan bir belgesel gösterimi, gitar orkestrası performansı ve eski mezunların sahne aldığı özel konserler yer alacak.

Eğitim programında ise Irina Kulikova, Dimitri Illarionov, Kağan Korad, Emre Ünlenen ve Mehmet Erkan Karagülle gibi ustalar, genç gitaristlere yönelik ustalık sınıfları ve atölyeler düzenliyor.

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