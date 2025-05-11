BİZ İstanbul’da “Jazz Serisi’

Serinin açılışını, Ferit Odman Quintet yaptı. 8 Temmuz’a kadar devam edecek etkinliklerde Ada Sanlıman Quartet, Emir Ersoy Quintet, Eylül Ergül Quartet, İpek Dinç Quartet, Güvenç Dağüstün & Burçin Büke, Sinem İslamoğlu Quintet, Esra Kayıkçı Quartet ve Brenda Berin Quintet gibi isimler sahne alacak.

Etkinlik takvimi:

13 Mayıs: Ada Sanlıman Quartet ; 20 Mayıs: Emir Ersoy Quintet ; 27 Mayıs: Eylül Ergül Quartet; 10 Haziran: İpek Dinç Quartet; 17 Haziran: Güvenç Dağüstün & Burçin Büke; 24 Haziran: Sinem İslamoğlu Quintet; 1 Temmuz: Esra Kayıkçı Quartet; 8 Temmuz: Brenda Berin Quintet.