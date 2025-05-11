  1. Ekonomim
  2. Yaşam Keyfi
  3. BİZ İstanbul’da “Jazz Serisi’
Takip Et

BİZ İstanbul’da “Jazz Serisi’

“BİZ’de Jazz” serisi, her salı akşamı canlı caz performanslarıyla BİZ İstanbul’da...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BİZ İstanbul’da “Jazz Serisi’
Takip Et

Serinin açılışını, Ferit Odman Quintet yaptı. 8 Temmuz’a kadar devam edecek etkinliklerde Ada Sanlıman Quartet, Emir Ersoy Quintet, Eylül Ergül Quartet, İpek Dinç Quartet, Güvenç Dağüstün & Burçin Büke, Sinem İslamoğlu Quintet, Esra Kayıkçı Quartet ve Brenda Berin Quintet gibi isimler sahne alacak.

Etkinlik takvimi:

13 Mayıs: Ada Sanlıman Quartet ; 20 Mayıs: Emir Ersoy Quintet ; 27 Mayıs: Eylül Ergül Quartet; 10 Haziran: İpek Dinç Quartet; 17 Haziran: Güvenç Dağüstün & Burçin Büke; 24 Haziran: Sinem İslamoğlu Quintet; 1 Temmuz: Esra Kayıkçı Quartet; 8 Temmuz: Brenda Berin Quintet.

Kahve üzerine ödüllü kitaplar yeniden raflardaKahve üzerine ödüllü kitaplar yeniden raflardaYaşam Keyfi

 

Yaşam Keyfi
18. ODTÜ Uluslararası Klasik Gitar Festivali
18. ODTÜ Uluslararası Klasik Gitar Festivali
Kahve üzerine ödüllü kitaplar yeniden raflarda
Kahve üzerine ödüllü kitaplar yeniden raflarda
İtalyan şef Claudio Chinali’den Chef’s Table
İtalyan şef Claudio Chinali’den Chef’s Table
Minik Ellerden Büyük Farkındalık: Orman Benim
Minik Ellerden Büyük Farkındalık: Orman Benim
Bir hafta altı renk…
Bir hafta altı renk…
İstanbul Modern, Ali Kazma’nın “Aklın Manzaraları” sergisine hazırlanıyor
İstanbul Modern, Ali Kazma’nın “Aklın Manzaraları” sergisine hazırlanıyor