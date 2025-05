Kahve üzerine ödüllü kitaplar yeniden raflarda

Cenk R. Girginol, “Gastronominin Oscar’ı” sayılan Uluslararası Gourmand Awards’ta Best of the Best ve Best in the World dahil 11 ödül kazanan Topraktan Fincana Kahve ve Fincandan Lezzete Kahve kitaplarının Mundi Yayınları tarafından yeniden basılan versiyonlarını Tarihi Beta Yeni Han’da tanıttı.

Girginol, kahvenin çiğ halden fincana uzanan yolculuğunu samimi bir sohbetle aktarırken, kahve çekirdeğinin toplanma tekniklerinden kavurma derecelerine, demleme yöntemlerinden kahveli tariflere kadar birçok detayı dinleyicilerle paylaştı. Katılımcılar, Brezilya, Kostarika, Guatemala ve Endonezya gibi yöresel kahveleri ve kumda pişirilen Türk kahvesini tatma fırsatı buldu.

Beta Gıda İstanbul Şube Müdürü Hatice Uğur, Beta Yeni Han’ın kahve tarihindeki önemine vurgu yaparak, “1554’te açılan ve Osmanlı kahve kültürünün doğduğu bu han, bugün de tarihi dokusuyla kahve severleri ağırlıyor. Restorasyon sırasında gün yüzüne çıkan tarihi kahve fırınını müzeye dönüştürdük. İstanbul’un Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı ilk kahve müzesini ziyaret etmeye davet ediyoruz” dedi.